Guarín ya estaría aplicando la filosofía azul: 'todo se cura con amor'

Fredy Guarín no habla mucho, apenas un par de comentarios en sus redes sociales dejan saber que avanza en su recuperación, tras el incidente que protagonizó en Semana Santa, cuando fue detenido por la Policía, tras una aparente riña familiar.

El futbolista no ha dado declaraciones y desde su club, con el que tiene contrato hasta diciembre, le estarían ofreciendo apoyo sicológico y físico para recuperarlo cuando sea oportuno.



Sin embargo, su nueva pareja, Pauleth Pastrana, ha compartido una imagen en la que parece que la está grabando un hombre con un fisionomía idéntica a la de Guarín.



Esta fue la imagen:

Pastrana ha hecho varias publicaciones que refieren al futbolista, aunque oficialmente ninguno habla de la relación.



Tras el incidente, ella misma había escrito: "no hables de lo que no viste ni condenes el dolor que no has sentido... juntos, compañero".