¡Lo hizo hablar! El emotivo video de hincha que conmovió a Guarín

Fredy Guarín sigue sin definir su futuro tras el escándalo que protagonizó hace una semana en Medellín. No ha vuelto a los entrenamientos de Millonarios y es poco lo que se sabe sobre el trabajo que está haciendo para superar su crisis personal.

Pero en medio de ese silencio, él mismo quiso compartir un mensaje que, evidentemente, le llegó al corazón.



Se lo envió Miguel Ángel, un niño que logró conmoverlo y que le puede estar dando el empujón final para recuperarse y volver a lo suyo, el fútbol.



"Yo sé que usted está pasando tiempos muy difíciles, tuvo problemas, pero yo sé que va a salir adelante, va a salir de estos problemas. Yo también he pasado esos momentos toda mi vida. Yo sé que usted va a salir adelante, y se va a esforzar, porque usted es un gran futbolista y un gran amigo. Yo ni siquiera me he olvidado de usted, ni siquiera un segundo, del tiempo que estuvimos y todo el tema, pero bueno, pero yo sé que usted va a salir de estos momentos tan difíciles", dice el pequeño en el video, que tiene más de 80.000 reproducciones y más de 500 comentarios.





"Gracias Migue siempre te recuerdo mucho, te quiero papito que Dios siempre nos dé esa fortaleza que necesitamos para superar cada batalla. Dios al control", le contestó Guarín en su cuenta de Instagram.