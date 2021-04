Preguntas y respuestas en caso Guarín: exámenes, situación legal y más

Fredy Guarín sigue siendo noticia diaria, tras verse involucrado en un difícil momento familiar en Envigado, que motivó su detención por parte de la Policía.

En las últimas horas se conoció el resultado de sus exámenes médicos, lo último sobre su compleja situación personal. Resumimos las preguntas y respuestas de un caso que tiene en vilo a Millonarios y miles de seguidores del futbolista:



¿Cuál es la situación legal de Fredy Guarín tras el escándalo de su detención?



Al día de hoy, tras ser detenido por la Policía en Envigado, por una presunta riña familiar, el jugador no tiene procesos legales activos en su contra. No se presentaron denuncias ni hay procesos abiertos contra él tras el escándalo mediático.



¿Tiene problemas familiares tras lo sucedido en territorio antioqueño?



No. Su madre. Silvia, respaldó a su hijo, quien en un comunicado público pidió respeto para él y los suyos. "Siempre unidos hemos luchado las batallas, seguimos unidos y de tu mano", escribió la mujer en sus redes sociales.

A su turno, su tía, Margarita Vásquez, aseguró: "él ama a sus padres, hace todo porque estemos bien. Siempre ha estado presente con nuestras necesidades... Ese video muestra muchas cosas negativas, él está tranquilo en este momento. Está revisando su vida, se está reencontrando con él... No es porque sea mi sobrino, pero Fredy es una buena persona”, añadió.



¿Estaba bajo efectos de alguna sustancia al momento de su detención?



Según el diario El Tiempo, que informó en primicia sobre el resultado de un toxicológico realizado al jugador en la EPS Sura, por la médica Carolina Giraldo, que no se hallaron rastros de "consumo de marihuana, anfetaminas, opiaceos, benzodiacepinas, cocaína y metanfetaminas". No se reportaron hallazgos de otras sustancias como el alcohol.



¿Por qué se sometió a exámenes toxicológicos?



Para desmentir los rumores que comenzaron cuando la propia Policía, al explicar la detención en Envigado, el pasado Jueves Santo, llamó "sustancias que generan dependencia". Por su decisión y no como parte de ningún procedimiento legal, el futbolista acudió a su EPS y se practicó las pruebas.



No era solo un tema mediático o acusaciones de redes sociales, sino una necesidad suya para aclarar las cosas con su empleador. Tal como explicó la abogada Juanita González en FUTBOLRED, Guarín no puede ser despedido por cuenta de este escándalo, que ocurrió fuera de su espacio laboral, pero quedaba la duda del consumo de alguna sustancia prohibida: "la Policía sugiere consumo de 'sustancias' y ese comportamiento sí tiene una incidencia pero en lo deportivo, porque los jugadores no pueden consumir sustancias que puedan llegar a ser prohibidas y, a la hora de un control, sí podría tener problemas laborales porque eso sí podría tener una consecuencia disciplinaria", explicó.



¿Cuál es el problema personal que tiene al jugador lejos de las canchas?



"Es una acumulación de sentimientos reprimidos que ha vivido, tanto abuso. Son personas que llegan a la vida de él a hacer uso de lo que él tiene y maneja... Él ha tenido emociones reprimidas. Todo lo qué pasó fue una acumulación de situaciones que vienen del pasado", dijo Margarita Vázquez en entrevista con Caracol Radio.



Extraoficialmente se habla de demandas de exparejas, quienes adelantarían reclamaciones para sus hijos. El jugador y su entorno han evitado detallar estas situaciones.



¿Qué hará Millonarios con su contrato?



El club explicó, horas después del video y el escándalo de la detención en Envigado, que ofrecerá todo su apoyo al jugador en medio de sus dificultades personales.



"Millonarios FC lamenta con tristeza los hechos ocurridos el día de hoy con Fredy Guarín. A su familia todo nuestro apoyo. Estaremos a su lado para que reciba la ayuda profesional que lo pueda sacar de este crítico momento", dijo el club en un comunicado.



A su turno, el DT, Alberto Gamero, dijo: "a Fredy lo hemos arropado. Estamos hablando con él. Es un momento duro que tiene en la vida. Todos cometemos errores, lo que pasa es que cualquier cosita que pasa, sale a la luz pública. Él cometió un error y estamos convencidos que eso no se puede cometer, pero nosotros valoramos a ese ser humano que conocemos, que era el primero que llegaba y el último que se iba, que aconsejó a los jugadores más jóvenes".



Al día de hoy, según confirmó FUTBOLRED, el jugador no tiene presión para el regreso, está en contacto con especialistas de su equipo y es jugador azul hasta diciembre de 2021, sin importar lo que haya sucedido.