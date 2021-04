¿Apoyo o casualidad? Tatuaje de Sara Uribe se parece al de Guarín

Freddy Guarín vive una situación compleja tras el escándalo de su detención en Medellín por una presenta riña familiar.

Una de las primeras en expresarle su solidaridad fue justamente su expareja, la modelo Sara Uribe, quien envió un mensaje de respaldo y de respeto a la crisis personal que vive.



Ahora, en su última publicación, ha compartido con sus más de 6 millones de seguidores, una imagen que, para muchos, es una nueva muestra de solidaridad con su ex y padre de su hijo Jacobo.



Se trata de un tatuaje de un tigre de bengala en el dedo índice izquierdo, que casualmente es muy parecido a uno que tiene el futbolista.



"Pero cuando me levante, más vale que corras", dice la publicación. ¿Solidaridad, casualidad... una puerta a la reconciliación en un momento difícil? Los seguidores de la popular influenciadora no descartan ninguna opción...