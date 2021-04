Guarín rompe el silencio: comunicado tras el escándalo en Envigado

Este domingo, Fredy Guaín, futbolista de Millonarios, rompió el silencio después de verse involucrado en actos de violencia intrafamiliar el pasado jueves en Envigado, y en sus redes sociales publicó un comunicado en el que se refiere a la difícil situación familiar y agradece a los aficionados, amigos y compañeros que han manifestado su apoyo y solidaridad.

"Quiero manifestar a mi familia, amigos, seguidores, compañeros y directivos de fútbol palabras de eterno agradecimiento por su solidaridad y apoyo incondicional ante mi actual situación personal y familiar.



Sobre las versiones que circulan en redes sociales sobre lo acontecido, es importante aclarar que no son ciertas las afirmaciones que señalan negativamente a mi familia; solo pido un poco de respeto para ellos, en especial para mis hijos, quienes no deben asumir las consecuencias de mi exposición pública, de mis actos.



Hoy afronto en mi vida uno de esos partidos difíciles, pero estoy seguro que, con la ayuda de Dios y cada uno de ustedes, que creen en mí y conocen mi accionar, vamos a salir victoriosos.



Valoro inmensamente desde el fondo de mi corazón todos los mensajes de aliento, que me llenan de esperanza para mejorar día a día. Seguiré trabajando honestamente de la mano de Dios", finalizó.



Hasta el momento, se sabe que el volante deberá pagar una multa de 484.000 pesos colombianos por incurrir en confrontaciones violentas e irrespetar las autoridades de Policía.