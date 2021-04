Vélez atiza crisis de Guarín: 'hay que reprobar su actitud violenta'

El caso de Fredy Guarín, quien sigue sin volver a los entrenamientos de Millonarios tras protagonizar un escándalo en Medellín, ha despertado la solidaridad de algunos pero también las críticas de otros.

En esta última lista aparece el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en su programa en Ante 2 apuntó al jugador y a quienes lideran su defensa.



“El respaldo del gremio no me sorprende. Entre ellos se entienden, son semejantes, hacen cosas parecidas. Por lo tanto, imperan los códigos, los famosos códigos de vestuario, que es lo más parecido a los códigos mafiosos“, comenzó diciendo.



“Comprendo la solidaridad de los compañeros de Fredy Guarín, pero eso es muy distinto a aplaudir una conducta impropia. No conozco su problema personal, no me voy a meter en eso, pero hay que reprobar su actitud violenta“.



Para Vélez, el hecho mismo de la detención por parte de la Policía no puede pasar por debajo de la mesa, menos en aras de la defensa y la solidaridad que muchos exigen para él.



"Hay algo que reprobar y es su actitud violenta, la agresión a la Policía y posteriormente a los médicos y enfermeros que lo atendieron. No estoy tocando su tema familiar porque no lo conozco y no me interesa. Estoy hablando de resistencia a Policía, que es autoridad“, concluyó.