¡Final de infarto en Liga! Lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada 18

Este martes culminó la penúltima jornada del fútbol colombiano y se vieron varias sorpresas a lo largo de la extensa jornada. Seis equipos ya están clasificados y otros seis pelean por dos cupos.



La lucha por no descender llegó hasta el final, polémicas por casos de coronavirus, insultos de dirigentes y mucho más. En FUTBOLRED le traemos los más destacado.

Lo bueno



Nuevos clasificados: A Nacional, Santa Fe y Equidad, se sumaron Deportes Tolima, Millonarios y Deportivo Cali. En total son seis los equiposque suman 30 puntos o más. Se avecinan finales emotivas.



Millonarios celebró en el clásico: Después de varios partidos llenos de críticas, el azul pudo sacudirse. Fue ni más ni menos que con su rival de toda la vida (Santa Fe) en una victoria agónica. No solo clasificó a finales, también se impuso contra el rojo después de tres años, le quitó el invicto de 31 fechas como local y evitó que fuese líder del campeonato.



Cali dio el golpe: Los de Alfredo Arias venían con un notable bajón en liga y se pensó incluso que no clasificarían, pero el sábado demostraron finura venciendo en casa a Nacional. En finales es a otro precio.

​

Descenso al rojo vivo: La caída de Pereira o Chicó se definirá en la última jornada. Ambos equipos están igualados en puntos, pero la diferencia de gol beneficia a los matecañas... Tensión total.

Lo malo



Medellín no pudo con el colero: Continúa el flojo momento del ‘Poderoso’. Tenía la gran posibilidad de sellar su clasificación frente a Alianza Petrolera, último del torneo, pero se dejó empatar en los últimos minutos. Ahora depende no solamente de sí mismo.



América, en la cuerda floja: Tenía que jugarse la vida en Montería, pero no quiso arriesgar todo. Joel Graterol salió figura y salvaron un punto que de momento los deja en la octava casilla. El problema está en que definen su clasificación en Ibagué.

​

​Junior será espectador de lujo: Los de Luis Amaranto Perea sacaron un empate con lo justo en Pasto y con 29 unidades parecen estar a salvo. Ahora bien, descansan la jornada definitiva, aspecto que los dejó a merced de lo que puedan hacer América y DIM. Difícil, no imposible.



Baja productividad goleadora: De los nueve partidos disputados, tres culminaron con empate a cero y otros dos contaron apenas con una anotación. El partido Medellín vs Alianza tuvo la mayor cantidad de anotaciones: cuatro (2-2).