Adiós, ‘panita’: Quintero se despidió de una pieza vital del Shenzhen

Falta solamente una semana para que comience la Superliga China 2021, la expectativa es total en territorio colombiano, pues Juan Fernando Quintero podrá jugar oficialmente después de mucho tiempo.



Ahora bien, el volante antioqueño recibió una mala noticia de parte del club. Este martes se concretó una baja importante para el torneo local...

Shenzhen FC confirmó que Harold Preciado, exdelantero del Deportivo Cali, no seguirá en el equipo, dejando así a Quintero como el único colombiano en la plantilla.

A pesar de que no pudieron jugar juntos en competiciones oficiales, ambos futbolistas lograron entablar una muy buena relación a lo largo de estos meses. Prueba de ello las continuas publicaciones en redes sociales.

Justamente ‘Juanfer’ le dio una emotiva despedida al tumaqueño, a través de una publicación en Instagram. “Éxitos mi rey DIOS me lo bendiga !! ... acá seguimos representando nuestra bandera .. queda en buenas manos amigo”, escribió.



Recordemos que la competición china comenzará el próximo martes 20 de abril y Shenzhen jugará el miércoles 21 frente al Henan Jianye.