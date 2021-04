¡Se avecina el día decisivo! Ojo a los horarios de la fecha 19 en Liga

Faltan pocos días para que llegue el día decisivo en la Liga BetPlay 2021. La Dimayor ya publicó los horarios de la jornada 19, un partido se disputará el viernes y los demás el domingo. Tan solo tres serán televisados, los demás irán por el canal online.

​

Recordemos que se definirán los clasificados a los ocho y bajo la lupa estarán: América de Cali, Independiente Medellín, Jaguares de Córdoba, Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga. Junior tendrá que rezar porque descansa.

Viernes, 16 de abril



Alianza Petrolera vs Envigado FC

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +





Domingo, 28 de abril



Once Caldas vs Independiente Medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win



América de Cali vs Deportes Tolima

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Millonarios FC vs Deportivo Cali

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports Online



Atlético Nacional vs Patriotas FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports Online



La Equidad vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports Online



Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win Sports Online



Boyacá Chicó vs Jaguares FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports Online



Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports Online