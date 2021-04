¡Con pruebas y todo! Viera respondió contundentemente a señalamientos

Todo parece indicar que el problema entre Sebastián Viera, capitán del Junior de Barranquilla, y Alberto Santacruz, gerente deportivo del Pasto, llegó a su fin.



El futbolista uruguayó publicó en la tarde del martes un comunicado aclarando lo sucedido en el más reciente juego de Liga Betplay entre tiburones y nariñenses, e incluso adjuntó un video como evidencia.

Todo este lío comenzó cuando Santacruz publicó en su cuenta de Twitter una denuncia contra el guardameta de 38 años por supuesta xenofobia. “Lo realmente reprochable no son los insultos,es la xenofobia y forma despectiva en que se refiere a Pasto y a la región Nariñense”, fue una parte de su mensaje.

De inmediato las críticas se volcaron contra el señalado, a pesar de que tanto Junior como Pasto evitaron pronunciarse al respecto. Incluso en el mismo partido, el árbitro Wilmar Roldán no tomó medidas contra uno u otro.

​Viera respondió, también vía Twitter, en la noche del lunes con un mensaje afirmando que “quiero que las pruebas salgan y hablen por si solas... Mañana (martes) conocerán la verdad”. Pues bien, llegó el día y cumplió.



En primera instancia publicó un extenso comunicado en el que manifiesta su respeto por todas las regiones del país, critica fuertemente a Santacruz, calificando su declaración de “tendenciosa y oportunista”, y asegura que el video que acompaña su carta es una prueba de que “en ningún momento me manifesté de forma racista o xenófoba”.

Justamente aquel material muestra la secuencia de la discusión entre ambos y se le agrega subtítulos para brindar mayor claridad.