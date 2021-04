Gerente Deportivo del Pasto denunció a Viera por supuesta ‘xenofobia’

La jornada 18 del fútbol colombiano estuvo llena de polémicas y justamente Deportivo Pasto fue gran protagonista. Después del altercado entre compañeros (insultos y agresión física), el Gerente Deportivo del equipo hizo una denuncia en redes.



Recordemos que los nariñenses recibieron en el Departamental Libertad al Junior de Barranquilla, duelo que terminó con empate a cero.

Alberto Santacruz denunció en redes sociales, adjuntando un video como evidencia, que Sebastián Viera, guardameta y capitán del conjunto rojiblanco, tuvo unos supuestos comentarios xenófobos en contra de “Pasto y a la región nariñense”.



Al parecer, el experimentado jugador uruguayo insultó a Santacruz, la discusión fue creciendo y llegó a decir “Sos el gerente de este Pueblo de mierda”. El árbitro central, Wilmar Roldán, intervino para calmar al cuerpo técnico local, pero no pasó nada con Viera.



“Racismo? Momento exacto en que sufro agresiones verbales por parte d Sebastian Viera, lo realmente reprochable no son los insultos,es la xenofobia y forma despectiva en que se refiere a Pasto y a la región Nariñense. Palabras como: ‘Sos el gerente de este Pueblo de mierda’”, fue lo que escribió Santacruz en Twitter, junto al video ya mencionado.



Tanto el jugador en cuestión como los equipos implicados no se han pronunciado al respecto...