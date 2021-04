¡No se esconde! La respuesta de Viera tras ser acusado de racismo

Alberto Santacruz, gerente deportivo del Deportivo Pasto, a través de sus redes sociales acusó a Sebastián Viera de lanzar comentarios xenófobos en contra de la institución volcánica, luego del empate sin goles entre el cuadro nariñense y Atlético Junior el pasado domingo.

“Racismo? Momento exacto en que sufro agresiones verbales por parte de Sebastian Viera, lo realmente reprochable no son los insultos, es la xenofobia y forma despectiva en que se refiere a Pasto y a la región nariñense. Palabras como: ‘Sos el gerente de este Pueblo de mierda’", escribió Santacruz.



Tras la polémica, Viera, arquero y capitán del conjunto tiburón, no se escondió y en sus redes sociales envió un corto pero contundente mensaje, en el que asegura estar tranquilo tras las acusaciones en su contra, manifestando que pronto se conocerá la verdad.





"He decidido guardar silencio hasta ahora porque quiero que las pruebas salgan y hablen por si solas .Mientras tanto yo estoy tranquilo porque sé la realidad de las cosas y si algo tengo claro es el respeto que siento por este país. Mañana (martes 13 de abril) conocerán la verdad.", publicó en sus cuenta de Twitter.



Hasta el momento no se conoce algún tipo de pronunciamiento por parte de los clubes implicados y se espera que en las próximas horas se establezca con claridad la verdad de los hechos. Cabe resaltar que este empate en la fecha 18 dejó a Junior con la clasificación comprometida y a Deportivo Pasto con pocas posibilidades de conseguir el objetivo de meterse entre los ocho.