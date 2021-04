¡Gracias por el fútbol! PSG venció a Bayern en bella batalla en París

¡Un elogio a la lealtad, a la competencia, al fútbol! Eso fue el duelo entre PSG y Bayern Múnich, que clasificó a los franceses a la semifinal en un auténtico espectáculo, un concierto, un show conmovedor en París.

Se impuso 0-1 Bayern y se quedó ad portas de la hazaña, pero ambos equipos merecieron más y es una pena que uno tenga que decir adiós. le tocó al campeón.



Metía un susto Hernández con su error al inicio ante casi nadie, Neymar. Peor se acercaba con paciencia Bayern, y quería Müller pero se perfilaba siempre mejor Sané, quien lo tuvo de media distancia y, a los 24, desperdició una clarísima con un gran remate cruzado, tal vez demasiado, como la opción de Kimmich por la que se recriminó con todo él mismo. Creía en la remontada el equipo alemán y sin prisa pero sin pausa, iba por ella.



Se jugó la vida Neuer para salvar su arco a los 26 en una espectacular salida de Di María a Mbappé, con cambio de frente a Neymar en el que el alemán, con todo su cuerpo, aguantó el latigazo.



A los 33 otra vez ganó el alemán un mano a mano que tenía que ser gol pero fue, literal, balazo al que le puso la cara el buen Neuer.. ¡Y la locura total! El palo rechazó el remate de Neymar, ahora con Neuer ya vencido, tras un fenómeno de asistencia de Mbappé... porque los talentosos se entienden siempre...



Y bueno, la ley aquella de "el que no los hace los ve hacer" le cayó plena a PSG: le rebotó en la pierna a Keylor la pelota cuando quería rechazar y el rebote le quedó a Choupo-Moting, quien venció la resistencia francesa justo cuando más lejos parecía estar del gol. El capricho que es la justicia en el fútbol.



Una más tendría Mbappé aunque se anulaba por fuera de lugar de Neymar y rogábamos todos que no se acabara el primer tiempo porque faltaba el lucimiento de Keylor Champions, primero volando para meter la mano al tremendo remate de Alaba a los 43 y luego adivinando ante Sané, quien le metió un remate abajo muy peligroso sobre el pitazo mismo de una hermosa primera parte y una vez más a Hernández.



Al primer minuto del complemento, que se anticipaba igual de intenso, se salvaba PSG del segundo en el remate frontal de Alaba al que ya no llegaba Navas



Fenomenal fue la respuesta de PSG cuando se quitó como un genio la marca para llegar a la mismísima raya y sacar el centro al que por centímetros no llegó Neymar... literal, centímetros.



Y se acercaba con una paciencia pero una decisión Bayern que sembraba pánico en la casa de Keylor, como cuando le sacó a Müller el remate de los pies, cuando vio pasar por fuera, pero cerca, los intentos de Sané, el más claro sobre los 80 cuando aguantaron el aliento los franceses al er que se iba apenas abierto.



Y a los 77 le anulaban a Mbappé, por un fino fuera de lugar, una definición de esas que lo convierten en el futbolista más caro del planeta: ¡con furia le apuntó a la red y se perdió su celebración!



Hasta el final era un asedio permanente de camisetas rojas en el área rival, una sucesión de nerviosos rechazos y pases imprecisos en el local, frente a una lluvia incesante de intentos de un visitante que se sabía a un gol, a solo un gol de la hazaña. No se dirá que no lo intentaron Coman, Sané (el que más, el que pudo ser a los 90 y no fue por Navas), Müller, Alaba... ¡solo faltó Flick! Pero era el club de París el que perdonaba en una tremenda salida de Mbappé y un corte magistral de Neuer cuando salía para evitar el contacto con Neymar.



Al fútbol, a PSG, a Bayern gracias por el espectáculo, por el talento y la ambición, a esos hombres en la cancha, toda la gratitud por recuperar la lucha y morir de agotamiento pero con las botas puestas. AL final se tenía que quedar uno fuera y fue Bayern. Una pena, pero son las reglas. Se va a extrañar en lo que queda de la Champions tanta gallardía.