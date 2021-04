Caso resuelto: Pereira fue sancionado por lo ocurrido con Medellín

Este martes, el Comité Disciplinario Del Campeonato De Fútbol Profesional emitió respuesta en el caso del Deportivo Independiente Medellín en contra del Deportivo Pereira, por la inclusión de cinco jugadores contagiados con covid-19, quienes disputaron el partido por la fecha 17 en la Liga I-2021.

Mediante una resolución de siete páginas, el fallo del Comité sobre este caso fue lo siguiente: “la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira “Corpereira” sancionado con $36.341.040 de multa por no cumplir y aplicar las normas de seguridad existentes y no tomar todas aquellas medidas de seguridad que exijan las circunstancias antes, durante y después del partido correspondiente por la 17ª fecha de la Liga I-2021 contra El Equipo del Pueblo S.A.”.



Sin embargo, la sanción fue administrativa y desestimó la intención del conjunto antioqueño en que el club risaraldense perdiera los puntos. “el Comité no accede a las pretensiones de la denuncia presentada por El Equipo del Pueblo S.A. en el sentido de sancionar al “Corpereira” con la derrota del partido disputado por la 17ª fecha de la Liga I-2021”. Frente a estas determinaciones, las partes pueden proceder el recurso de reposición ante este Comité y el de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8