Ray Vanegas aclara discusión en Pasto vs. Junior ¿hubo golpes?

El encuentro entre Deportivo Pasto y Atlético Junior, más allá de un 0-0, dejó una que otra noticia por acaloradas discusiones. En una de ellas, tras una información que circulaba en redes con un video, aseguraba que Ray Vanegas se había ido a los golpes con un compañero del equipo volcánico. El atacante salió a aclarar la situación.

Lo hizo un diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, donde precisó que hubo una discusión pero no golpes. "Fue una jugada que pasó con un compañero, perdimos un balón entre los dos, hubo un alegato fuerte y se dio la discusión en la tribuna. En ningún momento hubo agresión física entre César y yo”.



La información entregada por el periodista Diego Bravo en Pasto aseguraba que Vanegas había pasado de una discusión verbal a un "agarrón" físico con César Quintero, después de recriminarle a Tomás Maya. Incluso se habló de la intervención de Camilo Ayala en la supuesta pelea.



Y agregó: "con ese video especularon que hubo golpes y ahí no se ve nada de eso. Eso lo subió un periodista de acá y ha generado mucha discordia".



Por otro lado, Vanegas dijo que tampoco tuvo algún tipo de discusión con Sebastián Viera, arquero del Junior, con quien además dijo tener cercanía. "jamás peleé con Sebastián Viera, incluso cambiamos de camiseta. Después del partido me llamó y me dijo que había tenido un problema con el gerente y que él no había dicho esas cosas".



Cabe recordar que ese compromiso en el estadio Libertad, de Pasto, fue la despedida del Junior de la fase regular. Ahora esperarán a la última jornada a que no se den los resultados que puedan dejarlo fuera de los cuartos de final. A los volcánicos le quedan 6 puntos en disputa, este jueves con Bucaramanga disputarán un duelo aplazado, de no ganar llegarán sin chances a la última fecha.