¡Felicidad total! Gamero llenó de elogios al debutante Ricardo Rosales

Después de un todos contra todos lleno de altibajos, Millonarios concretó este domingo su clasificación a las finales del fútbol colombiano. El conjunto embajador venció 3-1 al Deportivo Cali y quedó en la tercera casilla del certamen, adquiriendo así la posibilidad de ser cabeza de serie.



En rueda de prensa, el entrenador Alberto Gamero habló sobre la victoria importantísima en El Campín, destacó la combinación de jóvenes-experimentados y el debut de Ricardo Rosales.

Balance de la clasificación - “Felicidad y alegría después de haber obtenido una clasificación. Dos torneos consecutivos no pudimos estar, hoy estamos y lo disfrutamos. En el trámite del partido, un primer tiempo que no me gustó porque no encontramos el balón, el arco contrario y tuvimos muy poquitos opciones de gol. En el segundo, dos modificaciones le dieron más alegría al equipo, entendieron que necesitábamos ganar aquí para estar dentro de los cuatro y al final fue un buen triunfo. Un equipo equilibrado y mentalizado en que se debe ganar. A los hinchas, muchas gracias por este apoyo, muchas gracias por este acompañamiento que siempre tenemos a pesar de la pandemia y decirles que vamos a pelear hasta el último minuto para darles la felicidad que quieren”.



Aspectos a destacar del equipo - “El equipo a medida que pasan los partidos, veo cosas mejores e importantes. Esto en el día a día es tratar de hacerlo mejor. Hay felicidad porque aparte de tener una camada de jugadores jóvenes mezclado con unos de experiencia, se da cuenta uno que están aportando, rindiendo, se van llevando bien y compenetrando. Sabemos que hay cosas por mejorar, pero me parece que vamos en un buen camino. Ya hicimos lo que teníamos que hacer porque Millonarios debe estar siempre entre los ocho y ahora debemos trazarnos el objetivo. Nos queda un camino duro y seis partidos para la final”.



Rivales en finales - “El ganar no quiere decir que todo se hace bien. Como dije, el primer tiempo no lo hicimos bien, pero en el segundo se mejoró y por eso ganamos el partido. El equipo tiene que aprender a que los partidos no duran 45 minutos sino 90-95. Todos los rivales son buenos, América, Junior, Equidad y Tolima son grandes y por algo están en torneos internacionales.. Nosotros le apuntamos a esos torneos en 2022 y creo que tenemos una gran posibilidad”.



Puntos altos a lo largo del semestre - “Lo más importante de este equipo a lo largo del torneo es que siempre quiere seguir mejorando, aprender. A medida que pasan los partidos, me parece que ve un equipo mejor sincronizado. Me ha gustado también que los jugadores que han entrado, variantes por cualquier motivo, han respondido a las expectativas. Caso hoy de Rosales o Guerra. El que entra sabe que está jugando en Millonarios y que debe dar su mejor desempeño”.



Debut de Ricardo Rosales - “Muy bueno, no es fácil debutar contra el Deportivo Cali, a pesar de que el equipo ya estaba clasificado. No vi problemas por ese sector, hubo salida... Tuvo algo importante como el centro para el gol, me parece importante porque sabe muy bien ir al ataque y tiene buena condición técnica. Me lo demostró. El calambre que le dio es el del jugador que debuta, me dijo que era un calambre y está perfectamente bien”.