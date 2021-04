Santa Fe remontó, gustó y ganó contra La Equidad y es cabeza de serie

Remontada, segundo lugar de la tabla, cabeza de serie. ¿Qué más puede pedir Santa Fe? El equipo de Harold Rivera pasó de la duda al golpe de autoridad en la victoria 1-2 contra La Equidad, que deja un dulce sabor en el cierre de la jornada y de la ronda todos contra todos en la Liga Betplay.

Anulaban a los 11 minutos la llegada santafereña, la de los tres cabezazos en el área, que pilló adelantado a Giraldo y dejó la cuenta como al principio.



Camacho se animaba para Equidad pero se le iba abierto el remate a los 15 minutos y a los 22 llegaba el premio para el que más se esforzaba: Hansel Zapata castigaba con un derechazo fulminante a Castellanos y ponía la cuenta 1-0, resultado que además, a esa altura, dejaba al club asegurador como líder provisional y sacaba a los 'cardenales' de los cuatro cabezas de serie.



Pero Santa Fe reaccionó bien y perdonó Valdés, con un taco a los 27 minutos, que increíblemente no entró

Duro golpe sufrió Larry Angulo, tuvo que ser atendido y en esa distracción amenazó con un cabezazo a los 38, mientras se les escapaba hasta a los rojos un posible mano en el ára que no se pudo revisar porque no había VAR en Techo.



Arrancó el complemento y era claro que iba por el empate: lo intentaron Valdés y Arias y este último fue el que acabó celebrando el empate 1-1, cuando su remate, que ya iba al arco, rozó a su compañero. Tras varias consultas, acabó siendo gol de Ramos.



En fuera de lugar aparecía Ramos, no podía Valdés y salvaba Román y otra vez, hasta que a los 84 vendría su error, al dejar un rebote en el servicio de Seijas que le quedaba frontal a Caballero para el 1-2. Justicia y mérito en el marcador para el mejor equipo del complemento.



Santa Fe, que estuvo en riesgo, acabó remontando e imponiéndose 1-2, con lo cual acabó segundo, defendió su condición de cabeza de serie en Liga y ahora mira al sorteo y a la Copa Libertadores. Sonríe el hincha cardenal.