Nacional arrolló a Patriotas 7 a 1: se quedó con la punta de la liga

Atlético Nacional derrotó 7-1 a Patriotas y se aseguró con el liderato de la fase todos contra todos en la Liga I-2021. Los verdolagas tuvieron una tarde de goles y buen fútbol. Con dobletes de Alex Castro, un póquer de Jefferson Duque y uno de Neyder Moreno, el conjunto antioqueño entra con viento en la camiseta a los cuartos de final.



Los primeros 15 minutos de juego, tenían a un Nacional dominador en el juego y las acciones ofensivas, sobre el minuto 16, un pase en profundidad para Alex Castro, el arquero de Patriotas derribó al atacante verdolaga a lo que el árbitro Nicolás Gallo no dudó en sancionar el punto blanco de penal. un minuto después, Jefferson Duque transformó la falta en gol, cobrando al palo izquierdo del arco norte.



El delantero antioqueño convirtió su octavo gol en el campeonato quedando a uno de Diego Erazo en la tabla de artilleros. Con ese resultado parcial, los locales aseguraban el liderato en la fase todos contra todos con 34 puntos.



Sin embargo, la ventaja no le duraría mucho a los antioqueños, debido a que al minuto 21 tras un centro de tiro de esquina, Jonathan Marulanda en propia puerta anotó para Patriotas, igualando el marcador en el Atanasio.



La visita se animaba tras el empate y al minuto 27 por poco anotaba el segundo, pero el desborde del venezolano Edgardo Rito por el sector derecho no fue aprovechado por los atacantes de Patriotas. Al minuto 33, Jonathan Murillo de media distancia volvía a asomar con peligro en el arco de Nacional.



Los verdolagas volvían a la carga sobre el área rival, con un remate cruzado de Jonathan Marulanda pasando por centímetros del arco boyacense. En tiempo de descuento y como una ráfaga en ataque, Atlético Nacional marcó dos goles en menos de un minuto. Jefferson Duque con golpe de cabeza, mandó la pelota a la escuadra derecha de Patriotas, el delantero aprovechó un centro de Alex Castro desde el sector derecho, marcando su noveno gol en la Liga e igualando la línea de Diego Herazo como los máximos goleadores del campeonato.



Sin dejar acomodar a la visita, Nacional anotó el tercero antes de irse al descanso, luego de una jugada colectiva entre Alex Castro y Vladimir Hernández por derecha y el ex Tolima definió con pierna izquierda, de borde interno, yéndose al descanso el conjunto antioqueño como líderes de la Liga, mostrando contundencia y solvencia en su juego.



En la etapa complementaria, el técnico Alexandre Guimarães realizó un cambio sacando a Tomás Ángel e ingresando Déinner Quiñones. Al minuto de juego, una jugada colectiva desde el sector derecho derivó en asistencia de Quiñones para que Alex Castro con pierna izquierda, anotara el cuarto gol para los verdes y el segundo en su cuenta personal.



Tras el gol, Patriotas efectuó dos variantes buscando ordenar su defensa y evitando que no le marcaran más goles, mientras que Nacional retiró a Bryan Rovira, preservándolo para el juego de Copa Libertadores e ingresando el juvenil Agustín Cano.



Al minuto 17, un pase de Déinner Quiñones para Jefferson Duque, quien luego de un túnel al central, definió con sutileza al fondo de la red. El delantero llegó a su décimo gol en la Liga, siendo el máximo goleador del campeonato y logrando su triplete en el campeonato.



Nacional no bajaba la intensidad e iba a la carga sobre el arco contrario. Patriotas no lograba reponerse y le costaba recuperar la pelota. Al minuto 26, Jefferson Duque volvió a marcar, esta vez la ‘fiera’ aprovechó un rebote de Michael Chacón y desde el sector izquierdo, el goleador de la Liga llegó al póquer en su cuenta personal.



Al minuto 36, un centro de Alex Castro al corazón del área que bajó con la cabeza Jefferson Duque y al segundo palo, Neyder Moreno anotó el séptimo del partido para los verdolagas. Quienes tuvieron una exhibición de fútbol y contundencia.



Al final, Nacional consiguió dos marcas en este partido; Antes de Jefferson Duque, el último jugador que anotó un póquer de goles en Liga fue Víctor Hugo Aristizábal al Deportivo Cali, el 11 de septiembre de 2005 y el último triunfo con 7 goles fue el Nacional 7-0 Bucaramanga, el 3 de abril de 2016.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8