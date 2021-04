América venció al Tolima y se clasificó agónicamente a las finales

América de Cali derrotó 2-0 al Tolima este domingo en el Pascual Guerrero en la última fecha del todos contra todos’ y con 29 puntos se clasificó a los cuartos de final, tras la derrota por 2-0 del DIM contra Once Caldas.



Con la necesidad de un triunfo por marcador abultado, el conjunto escarlata salió a asfixiar al ‘vinotinto y oro’ basado en la posesión del balón y en remates desde media distancia, sin permitirle a Jáminton Campaz que se apoderara del útil con dos hombres atentos como Yesus Cabrera y Rafael Carrascal, ya que en esta ocasión Luis Paz se quedó en el banco.

Controlado el potencial ofensivo del cuadro que dirige Hernán Torres, la misión escarlata era salir en busca del pórtico de Álvaro Montero, en medio de las limitaciones ofensivas que se repiten fecha tras fecha, y en las primeras acciones lo hizo ver en buena dimensión en tres remates con pelota en movimiento. Luego, bajó el ritmo y Tolima, sin mayor intención de ataque, equilibró el dominio del juego.



El local dio el primer campanazo al minuto 3 con un disparo de Luis Sánchez que sacó Montero al tiro de esquina.



Sobre el minuto 8, Duván Vergara metió un centro por izquierda que se desvió en la pierna derecha de Julián Quiñones en su intento de rechazar y se metió sobre el palo ídem del guardameta rival para el 0-1. El árbitro Wílmar Roldán pidió asesoría del VAR y ratificó la anotación.



Luis Sánchez volvió a probar de media distancia a los 13, esta vez de pierna zurda, y Montero tuvo que exigirse para enviar el balón por encima del horizontal. También lo hizo Vergara a los 22 con un disparo de frente al área, pero Montero se acostó para quedarse con el esférico.



Sin embargo, después del segundo tercio del primer periodo América empezó a sufrir por la falta de eficacia que lo ha acompañado este semestre. El equipo tocaba bien en corto y llegada por los costados, pero no era profundo y tampoco hacía daño en la zaga visitante. Díber Cambindo, que apareció como único delantero, era fácil referencia de la defensa tolimense por sus movimientos pesados.



Rafael Carrascal, que en un comienzo estuvo más pendiente de marcar que de ir al frente, ejecutó un tiro libre que pasó cerca del vertical izquierdo de Montero, a los 35 Mientras tanto, a esa altura Tolima no se había arrimado al área de Joel Graterol, al tener sus líneas desconectadas.



Solo a los 37, en una mala entrega roja el balón le quedó a Cristian Trujillo, este despachó un derechazo potente y Graterol salvó a su equipo.



Sin mayores jugadas de riesgo se agotó el tiempo y los conjuntos se fueron al descanso.



Para el segundo periodo, Luis Alejandro Paz reemplazó a Luis Sánchez en el anfitrión y Andrey Estupiñán a John Narvaéz en el elenco visitante.



Tolima entró con mejor disposición y le quitó el manejo del balón al elenco escarlata. Arriba, Cambindo chocaba con los espigados centrales que ubicó Torres y era poca la maniobra en el área adversaria, factor que empezaba a preocupar ante la urgencia de anotar más goles.



La rudeza y fortaleza de los defensores Sergio Mosquera y Julián Quiñones por momentos prevaleció sobre la fragilidad de los extremos rojos.



Apenas a los 13 apareció Vergara en otro remate por izquierda, prefiriendo la individual antes que servirle la pelota a Cambindo, que llegaba por el centro.



Sobre los 18 minutos, Hernán Torres ingresó a Leyvin Balanta por Jeison Angulo, Gustavo Ramírez por Ortiz y Johandry Orozco por Ómar Albornoz, pensando en mejorar su volumen ofensivo.



Juan Cruz Real también movió sus fichas y a los 21 incluyó al peruano Aldaír Rodríguez por Díber Cambindo, que no pesó en el partido.



Juan David Ríos salió para darle paso a Daniel Cataño a los 24 en el último cambio del Tolima, y un minuto después lo hizo Yesus Cabrera para que entrara el chileno Rodrigo Ureña, tratando de aportar en contención y que Carrascal subiera unos metros.



Los cambios realizados le dieron mayor potencial al elenco ibaguereño, llevando zozobra al cuarteto posterior rojo. Graterol detuvo un disparo de zurda de Leyvin Balanta a los 29 y Ramírez desvió su remate diagonal al arco a los 30. Ufff, respiró hondo Cruz Real.



Tolima no tenía ninguna presión, pero había empezado a adelantar sus líneas e hizo trabajar más al arquero Graterol.



A los 36, una buena jugada colectiva desencadenó en otro gol para un poco más de tranquilidad. Arrieta se juntó con Carrascal, este vio a Duván Vergara por la izquierda, el extremo monteriano se acomodó y con un derechazo arriba superó a Montero para el 2-0. Y como ha sido su costumbre, Juan Cruz Real besó su estampa del Señor de los Milagros.



Daniel Cataño se animó en un latigazo frontal a los 43, pero de nuevo Graterol atajó sin problema. Para calmar los ánimos del Tolima, Daniel Quiñones suplió a Duván Vergara en tiempo de reposición. Kevin Andrade vio la segunda amarilla a los 48 y se fue expulsado en el campeón colombiano.



América espera conocer su rival este lunes (12:30 m.), cuando se realice el sorteo de los cuartos de final. Está entre Nacional, Santa Fe, Millonarios y Cali.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces