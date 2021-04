Pereira ganó y se quedó en primera: Chicó no pudo y se condenó a la B

Deportivo Pereira remontó después de estar abajo en el marcador dos veces y estar sentenciando su suerte en el descenso. En el segundo tiempo, cuando tenía un pie en la B, empató y se fue de largo. El matecaña terminó goleando y asegurando su permanencia frente al Deportivo Pasto. El otro compromiso, que se jugó en La Independencia, terminó igualado a cero. Pereira salvó la categoría y Chicó se condenó con el tercer descenso.



La tabla del descenso quedó con Chicó al frente con 111 puntos y Pereira con 113, y una nueva oportunidad para seguir compitiendo en primera.

Pereira remontó y venció al Pasto



Desde muy temprano, Pasto puso a sufrir al Pereira. Se fue en ventaja a los 4 minutos, con un remate de Ray Vanegas desde sector frontal del área del portero Carlos Mosquera Marmolejo, quien se equivocó cuando trató de detener el remate. La pelota se le escapó de las manos y se metió al arco.



El local reaccionó y a los 8 minutos, Javier García anotó el empate aprovechando un error del portero José Contreras, que dejó un rebote después de una pelota que Cristian Flórez metió desde la izquierda. Henry Rojas, a los 30 minutos cuando el partido entró en un bache, buscó destrabar el partido. Remate potente de media distancia, que el portero sacó sobre el travesaño a mano cambiada. Luego del tiro de esquina que levantó el mismo Rojas, apareció Diego Peralta para conectar de cabeza, pero la pelota se estrelló en el vertical. ¡Milagro en el Hernán Ramírez Villegas!...



A los 36 minutos, el matecaña volvió a acercarse con peligro a predios de Contreras. Rafael Navarro llegó a empalmar una pelota que se filtró desde la derecha, pero entre Exneyder Mena y el portero, lo desarmaron. Cuando mejor jugaba el local, llegó el segundo del Pasto. Pase Miguel Camargo para Carlos Daniel Hidalgo, quien definió con derecha al palo más cercano de Marmolejo.



En el último suspiro del primer tiempo, nuevamente los palos salvaron al elenco volcánico. Esta vez con un tiro libre ejecutado por Bryan Castrillón. Con la desventajada 1-2, se fueron al descanso.



Muy temprano en el segundo tiempo, Castrillón aprovechó un error de Kevin Rendón en el cierre y convirtió el empate. Los matecañas se tomaron confianza y siguieron intentando; no era para menos, se estaban jugando la vida. Fue así como a los 63’, de puro corazón, el capitán Jhonny Vásquez convirtió el tercero, con un derechazo de media distancia, que dejó completamente inmóvil a Contreras.



El 4-2 llegó a la altura del minuto 66', después de una falla de Camilo Ayala en la salida. Pereira recuperó y a pase de Navarro, Franco Arizala que ingresó para el segundo tiempo, convirtió el cuarto.



Chicó no pudo con Jaguares y se condenó



Boyacá Chicó animó el partido en La Independencia, donde el portero José Luis Chunga fue clave para sacar el cero. En el primer tiempo, el felino no tuvo ninguna acción clara de gol, mientras que el local se aproximó, en al menos, cuatro ocasiones por intermedio de Géimer Balanta, Brayan Moreno y Sebastián Tamara.



A los 57 minutos, Chicó tuvo una buena posibilidad con un pase de Wilmar Cruz para Brayan Moreno quien llegaba completamente solo. Sin embargo Chunga interceptó la acción y se quedó con la pelota abajo. Minutos más tarde, nuevamente el portero del felino, impidió la anotación de Cruz, tras un zapatazo a “quemarropa”.



En tiempo de adición, Chunga volvió a sacar una pelota de gol, tras un remate de media distancia, que lo ratificó como figura del partido.