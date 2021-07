DIM, con el deseo de lograr su primer triunfo: recibe a un duro Junior

Deportivo Independiente Medellín, recibe al Junior de Barranquilla este sábado desde las 8 de la noche, por la tercera fecha en la Liga II-2021. Con dos empates en el mismo número de partidos jugados, el poderoso buscará frente a su gente, una victoria que corte la racha de siete partidos sin ganar y de paso retomar la confianza en el planteamiento que busca consolidar el técnico Hernán Darío Gómez.



Varias bajas tendrán en el conjunto antioqueño para medirse frente al ‘rojiblanco’. Seis jugadores viajaron a Estados Unidos para enfrentar en juego amistoso contra América de Cali: Andrés Cadavid, Leonardo Castro, Juan José Parra, Yesid Díaz, Juan José Aguilar y el panameño Miguel Camargo. Por otro lado, Juan Pablo Gallego se resintió de una pubalgia y por precaución tampoco será de la partida. El ‘Bolillo’ espera que su equipo responda a las expectativas para salir de la ‘empatitis’ que él mismo denominó al momento del equipo.



"La mayoría del plantel profesional se quedó con nosotros en Medellín. Ese juego estuvo muy atravesado, tenemos los compromisos de Liga y Copa y tocaba mandar gente referente para que los hinchas allá puedan ver a su equipo. Ese partido en Estados Unidos no sé por qué salió, no estuvimos de acuerdo con ese partido. Tuvimos que mandar a Andrés Cadavid, Leonardo Castro y otros jugadores titulares, con otros 'pelaitos' para afrontar ese partido. Juan Pablo Gallego tiene el problema de pubalgia y posiblemente no esté", precisó Gómez.



Sobre el Junior, el técnico comentó que "Junior es un gran equipo, cuenta con un muy buen técnico, tiene grandes jugadores, un buen trabajo y es considerado un grande de Colombia. Sería gravísimo no sentir ese 'tensionadito bacano' en cada partido. No hay juego fácil, si uno cree que viene Junior y hay que meterla toda, pero otros no, es peligroso".



En cuanto a lo que debe hacer su equipo, ‘Bolillo’ señaló que "Hablan de Medellín defensivo, pero tanto en Cali como en el último partido, solo había dos defensas y el resto jugadores de corte ofensivo. Pero hay equipos que te meten y es difícil. Debemos ser once atacando y once defendiendo, es importante ser ordenados y tener equilibrio".



Además, "como no se nos dan los resultados, elaboramos, elaboramos y contra equipos tan cerrados, se precipitan y es cuando se pierde la pelota. Por eso hay que tener paciencia para encontrar esos espacios que permitan tener a los delanteros mano a mano con el arquero rival. Debemos jugar más rato para descomponer esas defensas rivales. Elaborar para buscar el arco contrario".



Finalmente, habló sobre cómo los rivales vienen al Atanasio a enfrentar al poderoso. "Cada equipo que viene a Medellín, se encierran y no les dicen nada. Pero va 'Bolillo' a otra ciudad y se encierra, nos vuelven nada. Junior nos pueden dar más espacios y hay que buscarlos, cuidándonos en defensa, siendo equilibrados. Si tenemos que 'guerrear' ese partido contra Junior lo vamos a hacer. No tenemos problemas defensivos, debemos trabajar en la pelota quieta, en el juego aéreo y en ofensiva hay que ser más peligrosos. Quiero que los jugadores resuelvan en los partidos como lo hacen en los entrenamientos. Tenemos nómina amplia y da la posibilidad para competir en torneos donde hay muchos partidos seguidos".

Datos entre Independiente Medellín y Junior



Por Liga, Independiente Medellín y Junior se han enfrentado en 202 partidos, de los cuales, el poderoso ganó 56, frente a 87 de los barranquilleros y 59 empates. En cuanto a goles marcados, el poderoso marcó 233, mientras que 286 goles fueron para los ‘rojiblancos’.



Junior ganó los últimos cuatro partidos frente a Independiente Medellín en Primera División. Es su mayor racha de victorias consecutivas ante ese adversario en el torneo en este siglo.



Independiente Medellín acumula seis empates consecutivos como local en Primera División. Es su racha de empates más larga en casa desde 2002.



Junior perdió sus últimos dos partidos como visitante en Primera División y suma cuatro fuera de casa sin ganar (dos empates), después de dos victorias consecutivas en marzo, ante Deportes Tolima (0-1) y Jaguares (0-2).



Independiente Medellín es el equipo que más duelos ha conseguido ganar en lo que va del torneo (112 de 221 disputados).



Entre los futbolistas con más de siete pases realizados en el torneo, el 98,8% de acierto de Juan David Rodríguez, de Junior, es el más alto, fallando un solo pase hasta ahora (82/83).





Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Didier Bueno, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Javier Reina; Vladimir Hernández, Edwar López, Agustín Vuletich.

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Edilson Ariza (Santander).

VAR: John Perdomo (Huila).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8