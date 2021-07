¿Qué cree que pasará con James? ¿A dónde debe ir? ¿Y la Selección?

Incertidumbre. Da tristeza decirlo pero, otra vez, 'no importa cuándo lo leas'. En eso se ha convertido nuevamente el futuro de James Rodríguez en Inglaterra.

La revelación de la presunta charla con Rafa Benítez, en la que le habría dicho que no cuenta con él en esta temporada (su contrato vence en junio de 2022), tiene de nuevo al colombiano en la vitrina pero sin pretendientes formales, al menos por ahora.



Él mismo se refirió al tema con frase como "¿A dónde voy a ir, no sé, a donde me quieran. Uno tiene que estar en donde lo quieren a uno, si no bien pueda irse, ¿o no?". No sabe. Es un poco la historia de sus últimos días en Real Madrid... y antes en Bayern, y de vuelta al Madrid... Y no parece afianzarse a sus 30 años.



Eso por no mencionar a una Selección de Colombia de la que no parece tener noticia, por lo cual parece todavía muy lejos.



¿Debe irse de Everton o quedarse? ¿Debe probar otra liga? ¿Cuál? Participe en nuestro sondeo:

¿James debe quedarse en Everton y convencer a Benítez o irse?
Sí, debe enfrentar el reto y salir ganador
No, ya no importa qué haga, Benítez no lo va a querer
No sabe / No responde

Y en caso de tener que irse de Inglaterra:

Si tiene que salir de la Premier League, ¿cuál es la mejor liga para James?
Italia, como él mismo dijo
España, volver a una liga conocida es lo mejor
Francia, puede ser un torneo con menos presión
Alemania, para buscar la revancha
Portugal, es menos exigente y por ahí llegó a Europa
Otra

A la hora del balance:

Irse de Everton y de la Premier League, ¿es una derrota para James?
Sí, otro equipo y otra liga en la que no se puede afianzar
No, cualquiera que llegue a la mejor liga del mundo ya ganó
Tal vez, pero solo será derrota si no aprende algo de este golpe
No sabe / No responde

Ante la incertidumbre actual sobre el futuro:

¿De quién es la culpa de la intermitencia de James?
De James, por no enfocarse más e imponer su talento ante todo
Del cuerpo médico que maneja a James y no descifra sus constantes lesiones
De sus entrenadores, que no lo comprenden y le pierden confianza
Del entorno de James, que no le ayuda a ser más profesional y sacrificado
De todos los anteriores
De ninguno de los anteriores

Hablemos de la Selección Colombia:

¿Qué debe pasar con James en la Selección Colombia en medio de la incertidumbre?
Debe volver y sentir el apoyo que no ha tenido en sus clubes
Deben esperar a que resuelva su futuro y se consolide en un club
No deben convocarlo más, ya se probó en Copa América que no falta
Debe estar al 500 por ciento para volver, no importa si es titular o no
No sabe / No responde

