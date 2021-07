Kubo tiene en ‘jaque’ al Real Madrid: ¿sostenerlo o dejarlo ir?

Takefusa Kubo ha tenido una destacada actuación con la Selección de Japón en lo corrido de los Juegos Olímpicos, saliendo figura en varios compromisos, entre ellos el debut frente a Francia que terminó en goleada 4-0. Ese día marcó gol, pero lleva más en la cuenta. Ahora, el dolor de cabeza es para el Real Madrid que al finalizar las justas en Tokio tendrá que tener claro su futuro. Él está haciendo méritos para quedarse, pero su club ha decidido cederlo a otros clubes desde que lo compró. ¿Qué pasará ahora?

Lo que tiene en ‘jaque’ al elenco merengue es que ya tiene varios extracomunitarios (que no forman parte de la Unión Europea). Aunque Bale ya salió de la lista, tal como se conoció en las últimas horas, hay otros tres jugadores importantes que ocupan dicha plaza: Vinicius, Rodrygo y Militao, por lo que la presencia de Kubo está tambaleando.



Y es que su desempeño en los Olímpicos ha sido brillante y muchos en Madrid hablan sobre la posible oportunidad que recibiría en el primer equipo después de todo. Los ojos están puestos en el jugador de 20 años, a quienes muchos apodaron hace algún tiempo el ‘Messi japonés’, y que está compitiendo en sus primeras olimpiadas.



Mientras se definen semifinalistas y posteriormente las selecciones que disputarán las medallas, en el Madrid tendrán que analizar muy bien lo que será de Kubo a futuro. Cabe recordar que la Casa Blanca ya lo tuvo cedido en Mallorca, Villarreal y Getafe, después de haberlo adquirido por 2 millones de euros en 2019. La posibilidad de que se quede dependería de que 'Vini' consiga el pasaporte comunitario y esto pasará con la nacionalidad española.



Si bien su valor en el mercado se ha desvalorizado, pues pasó de 30 millones de euros en Villarreal a 15 millones en el Getafe (según datos de Transfermarkt), Kubo regresó al club a mitad de año y espera tener acción esta vez. De no conseguirlo, se habla de una posible cesión al Espanyol, una segunda etapa en Mallorca e incluso una lejana opción en Real Sociedad.



Lo cierto es que Real Madrid está entre la ‘espada y la pared’. Por un lado, el talentoso japonés pide a gritos una oportunidad en la plantilla de Carlo Ancelotti, y por el otro, pensando en la parte económica, no descartan un nuevo préstamo y hasta una posible venta, que dependerá de la tentadora oferta que tanto esperan.