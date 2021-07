‘Estoy mejorando día a día para aportarle al equipo‘: Emmanuel Olivera

Con varios meses de experiencia en el fútbol colombiano, Emmanuel Olivera partido a partido, muestra su calidad de juego. El argentino se siente muy contento de estar en Atlético Nacional y por su cabeza solo pasa la mejora continua.

"En el fútbol colombiano me he sentido muy bien. Estoy mejorando día a día para aportarle al equipo", declaró el zaguero quien se afianzó como uno de los titulares para el técnico Alejandro Restrepo.



Sobre el rival del próximo martes, Olivera comentó que "Santa Fe es un equipo dinámico, seguramente saldrán a buscar el partido, sin embargo, nosotros buscaremos lo mismo, así como lo hemos planteado en nuestra filosofía de juego".



Finalmente, el ex Colón precisó que "tenemos un equipo de muy buenos jugadores. Cada uno trabaja día a día para ganarse el puesto. Esa competencia es muy positiva para todo el grupo".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8