‘Trabajo incansablemente para marcar goles’: Vuletich, emotivo

Con retos renovados, Agustín Vuletich sigue trabajando para aportar con goles y talento al Deportivo Independiente Medellín. "Es un anhelo personal seguir marcando goles, si bien comencé el torneo anotando, como goleador me gusta seguir sumando", expresó el jugador en la previa del juego por la tercera fecha frente a Junior de Barranquilla.



Sobre sus funciones y compartir ataque con Diber Cambindo, Agustín indicó que "yo me trato adecuar a lo que el entrenador me pida, si se juega con un delantero, o con dos, no tengo problema. Me preocupo por estar muy bien físicamente. Debemos comenzar a ganar, el rival es muy fuerte y es clave poder sacar diferencia como local".

En cuanto a lo que el técnico ha hablado en los últimos juegos sobre la calma para ser eficiente en ataque, el argentino remarcó que "comparto el concepto del entrenador en la tranquilidad que debemos tener para definir, hay que trabajar tanto en lo físico como en lo mental para concretar las opciones que podamos generar en el ataque".



El jugador habló sobre la llegada de Vladimir Hernández a sumar en el ataque rojo. "A Vladimir (Hernández) lo recibimos muy bien, venía con mucho trabajo de pretemporada y entró al equipo de gran manera, tanto que me hizo una asistencia".



Volviendo al clima del partido, el jugador explicó que "la capacidad y el nivel individual de cada jugador será importante. En la cancha veo que estamos generando más opciones, queremos ganar, terminar los partidos con tranquilidad. Pero en el fútbol colombiano todo está nivelado y son pocos los juegos donde hay marcadores abultados".



Además, "no creo que sea una carga emocional, como jugadores debemos ser profesionales, entrenamos en la parte mental, estamos enfocados, tranquilos, sabiendo que estamos haciendo un buen trabajo y ojalá comencemos la racha positiva contra Junior, vamos partido a partido".



En lo personal, el jugador detalló que "me siento muy bien, hice una excelente pretemporada. Se hizo un poco larga por la participación en el torneo y la Copa América. Estamos fortaleciéndonos como grupo, en lo personal, ojalá salgamos campeones de lo que juguemos y pueda marcar muchos goles. Trabajo incansablemente para marcar goles, cuando se logran hay que disfrutarlo. Si sigo ese ritmo, el año que viene termino la carrera de derecho. Sobre mi matrimonio, ya pedí la mano, estamos esperando que pase un poco la pandemia, para casarme en Argentina".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8