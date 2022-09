Fabry: ‘Es un clásico y queremos darle esa alegría a nuestra hinchada’

En la noche del domingo, Deportivo Cali visitará al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, en el tercer clásico vallecaucano del 2022 y el primero del actual semestre de la liga. Sobre el partido, el mediocampista Fabry Castro, habló de la importancia de sacar los tres puntos.

“América es un equipo muy bueno, no solamente por los costados. No podemos poner atención solo en una cosa que en otra, debemos hacernos fuertes como equipo, en cada una de las líneas, estar muy concentrados y a partir de ese orden vamos a poder obtener el resultado que queremos”.



Resaltó lo que debe hacer el equipo: “en el fútbol no hay una clave, pero creo que sí es importante que nos enfoquemos en nosotros, que nos hagamos fuertes como equipo, concentrados, no demos una pelota por perdida, que estemos juntos y que podamos ser equipo. Es un clásico y queremos darle esa alegría a nuestra hinchada”.



Sabe que el triunfo puede ser un punto de partida para lo que viene: “estamos en una situación complicada, creemos y sabemos que es un punto de partida importante, que ganando el clásico y tres puntos nos va a dar un envión importante para lo que viene”.



En el partido anterior hizo su debut oficial con el Cali y contó sus sensaciones: “ha sido bastante bueno, muy contento, feliz de estar acá, estoy rodeado de grandísimos jugadores. El partido pasado pude disputar mis primeros 45 minutos en una difícil situación del equipo, intenté hacer lo que pedía el momento y creo que ha sido bueno”.



Referenció cuales fueron las indicaciones que recibió para aquel compromiso: “la situación pedía un orden táctico, más defensivas, mantener el resultado ya que estábamos con un jugador menos; en esa parte me sentí muy bien y espero que ahora con la condición de los partidos pueda hacer mi juego, darle más al equipo en la parte ofensiva”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15