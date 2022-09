Resultados y posiciones en la fecha 10 de la Liga: sígala En VIVO

La Liga BetPlay 2022-II está llegando a la mitad del camino. Poco a poco se empiezan a definir aspectos en la tabla de posiciones, pese a que algunos equipos tienen que cumplir con la agenda de juegos aplazados. Una jornada de clásicos en Colombia atractiva, no solo por los partidazos, sino por los movimientos en las casillas de la tabla general.



No pierda pisada a la fecha 10 que inició el sábado 3 y finalizará el martes 6 de septiembre con Envigado vs Águilas Doradas.

Resultados:

Atlético Bucaramanga 3-1 Alianza Petrolera (finalizado)



Deportes Tolima 0-0 Cortuluá (finalizado)



Millonarios 2-0 Independiente Santa Fe (finalizado)



Domingo 4 de septiembre:



Deportivo Pereira vs Once Caldas (por jugar)



Unión Magdalena vs Junior de Barranquilla (por jugar)



Medellín vs Atlético Nacional (por jugar)



América de Cali vs Deportivo Cali (por jugar)



Deportivo Pasto vs Jaguares de Córdoba (por jugar)



Patriotas de Boyacá vs La Equidad (por jugar)



Envigado vs Águilas Doradas (por jugar)

Posiciones:

1. Millonarios -24 pts (+13) | 10 pj

2. Unión Magdalena - 15 pts (+1) | 9 pj

3. Santa Fe - 15 pts (-2) | 10 pj

4. Deportivo Pasto - 14 pts (+5) | 8 pj

5. América de Cali - 14 pts (+5) | 8 pj

6. Junior de Barranquilla - 14 pts (+4) | 9 pj

7. Once Caldas - 14 pts (+2) | 9 pj

8. Atlético Nacional - 13 pts (+2) | 9 pj

9. Deportivo Pereira - 13 pts (+2) | 8 pj

10. Águilas Doradas - 12 pts (+3) | 8 pj

11. Alianza Petrolera - 12 pts (-1) | 10 pj

12. La Equidad - 10 pts (-2) | 9 pj

13. Envigado - 10 pts (-2) | 9 pj

14. Jaguares de Córdoba - 10 pts (-2) | 9 pj

15. Medellín - 10 pts (-3) | 9 pj

16. Atlético Bucaramanga - 10 pts (-3) | 9 pj

​17. Deportes Tolima - 8 pts (-2) | 10 pj

18. Patriotas Boyacá - 8 pts (-2) | 9 pj

19. Cortuluá - 6 pts (-10) | 10 pj

20. Deportivo Cali - 4 pts (-8) | 8 pj