Mayer sobre el clásico: ‘Aquí se juega más cosas como el orgullo’

En el Deportivo Cali ya están enfocados en el próximo duelo por la liga colombiana, en donde disputarán una nueva edición del clásico vallecaucano contra el América de Cali, en la noche del domingo en el estadio Pascual Guerrero. Precisamente sobre el duelo, el técnico Mayer Candelo, habló de cómo están diseñando este partido.

“Nos estamos preparando más que pensando en América sino en nosotros, en buscar la mejoría, corregir, en que no nos hagan tantos goles. La idea es salir en un nivel más alto de lo que hemos hecho durante las 8 fechas que llevamos, porque aquí se juega más cosas como el orgullo, el ego nuestro de hinchas, la satisfacción de ganar un clásico”.



“Muchas veces los resultados o las posiciones en la tabla no tienen tanto valor, porque el hincha te lo pide, exige y es un orgullo quererlo ganar. La idea es estar más pendientes de nuestros errores para corregirlos, que pensando en América sin saber que al frente tenemos un gran rival, un equipo bien conformado, intenso, de buenos jugadores y un gran entrenador”, añadió el técnico caleño.



Detalló las novedades que tuvo el entrenamiento, donde se destacó la ausencia de Teófilo Gutiérrez: "Yony salió con una contractura en el partido contra Unión, estamos mirando si le alcanza o no. Teo tuvo un daño estomacal bastante difícil por unos alimentos que consumió y le cayeron muy mal, por eso no estuvo en la cancha, pero sí en el departamento médico, donde se le puso suero y se le ayudó en su recuperación. Caldera y Mafla están entrenando bien”.



Fue interrogado sobre si los clásicos se juegan o se ganan, a lo que respondió que: “para tú poder ganar tienes que jugar, eso es un cuento que siempre dicen que los clásicos no juegan, sino que se ganan. Para ganarlo tienes que entrar en la cancha con 11 jugadores que tengan la disposición, que hagan el trabajo de tener más la pelota y hacerle daño en el arco contrario”.



Referenció a los jugadores destacados de América: “todos los partidos son importantes, lo diferente es que es un clásico. Me enfocaré en cómo podemos ganar y contrarrestar para hacerles daño, sabemos que está Adrián Ramos y Marlon Torres, pero le doy más importancia para que mi equipo mejore y crezca en su rendimiento individual, porque así le puedo hacer daño a cualquier equipo”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

En Twitter: @AriasJuan_15