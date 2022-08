Mayer rescató el valor del Cali para combatir con un hombre menos

Deportivo Cali nuevamente dejó ir otro triunfo en condición de local, empatando 2-2 contra el Unión Magdalena, en el último juego de la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio de los verdiblancos en Palmaseca. Luego del compromiso el director técnico Mayer Candelo, resaltó el carácter que tuvo el equipo con un jugador menos.



“Estoy muy feliz por la valentía, esfuerzo, el orgullo propio que tuvo mi equipo. Los jugadores se entregaron, no hay nada que recriminarles ni lamentarnos. Es lo que todos los día les digo, aquí no nos lamentamos; lo que no hacemos en una cancha, ya en un micrófono o un camerino no lo podemos hacer”.



“Entonces solo merecen aplausos, si algo muestra la valentía de todos los días de querer que esto cambie y mejore. Se que esto puede sonar en discurso para el hincha, periodista y todo, pero es una realidad que vivo a diario con ellos, sabiendo del esfuerzo, lo que quieren cambiar o mejorar y en algún momento Dios nos dará la oportunidad de conseguir los tres puntos, que tanto deseamos”, añadió el estratega caleño.



Habló de los errores que tuvo el grupo: “las fallas nos han pasado en todos los minutos, no en este partido sino en todos los que hemos jugado, pero tengo que rescatar que con 10 jugadores jugué no sé cuantos minutos. Esos muchachos se esforzaron, no es fácil de jugar contra un gran equipo como es Unión, por nombres de pronto no lo valoramos, pero por temperamento, dinámica e intensidad está mostrando su categoría”.



Dice que solo les falta el resultado: “mi equipo tiene de todo, lo que necesitamos es un buen resultado ganando un partido para que esa confianza sea más grande, pero siempre tengo que darle el aplauso por el esfuerzo que siempre muestra”.



Se le preguntó por el renacer goleador de Ángelo Rodríguez, a lo que dijo que: “el tema de Ángelo es normal, es un muchacho que siempre se esfuerza, trabaja bien. Si algo tiene él es amor propio, sino que hemos confundido las situaciones y lo hemos llamado un goleador, cuando no hace 100 goles por temporada; ha llegado a ser goleador, pero también se le ha trabajado para conseguir goles y pueda ayudarnos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15