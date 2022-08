Mayer Candelo lo lleva con tranquilidad: manda un mensaje a Teófilo

A una crisis deportiva, económica y también en la actitud de jugadores como Teófilo Gutiérrez, Mayer Candelo aparece para tranquilizar la situación por el que Deportivo Cali está pasando semana tras semana. La tapa en la semana la produjo el vicepresidente Marco Caicedo al bajar a los camerinos del Estadio Deportivo Cali en el empate a dos tantos contra Jaguares de Córdoba e insultar a sus jugadores. Para su infortunio, Ángelo Rodríguez dedujo las palabras en inglés del dirigente y le respondió. Caicedo decidió renunciar al Comité.

Sumada a esa mala actitud, aparece también Teófilo Gutiérrez que en el partido por la novena jornada de la Liga BetPlay contra Unión Magdalena al levantar su pierna hasta la cadera de Ricardo Márquez e indudablemente, salió expulsado por vigésima quinta ocasión como profesional. Nadie puede negar su talento, pero lo que sorprende siempre es su terquedad haciéndose echar en juegos sumamente importantes.



Tras el empate a dos goles en condición de local, Cali suma cuatro unidades y todavía no sabe lo que es ganar en el torneo. Con Unión Magdalena el semblante fue el mismo, tuvo a victoria en sus manos, pero se le esfumó en el último segundo. Mayer Candelo vive la crisis de manera tranquila, pese a que no ha sumado de a tres todavía. Ve en su club una mejoría en busca de ese objetivo de salir del fondo.



Sin embargo, dedicó palabras a Teófilo Gutiérrez analizando su actuación. En el VBar de Caracol, Mayer Candelo empezó diciendo, “acá no nos vamos a recriminar ni a señalar. En el camerino no se hace eso. Cada uno sabe que tiene que reflexionar sobre sus locuras y sus irresponsabilidades. Él se tendrá que revisar, porque no es la primera vez. La idea es mañana llegar y hablar con quienes ha sufrido de este tema. Hay que ponerle un punto límite a esto, porque con esta necesidad no nos podemos dar estos lujos”.



A su vez, mencionó cómo trabaja con el grupo y cómo ha creado un vínculo con sus dirigidos, “vine a darle un orden y a imponer orden y respeto. Les dije desde el primer día que me gustaba trabajar en equipo. No necesito ser el mejor amigo, pero ser buenos compañeros no alcanzará para los objetivos. No hay color ni talla, sino talento. Me he encontrado con un grupo tolerante y con el que se ha trabajado muy bien”.



Sobre la actualidad deportiva, Mayer Candelo mencionó, “del pasado no se puede hablar aquí. Han cargado con ese peso. Hay equipos que se acostumbran a perder y hay que salir de ese bache. Hemos tratado de liberar psicológicamente eso. Aquí hemos trabajado de a poco y se ha mejorado, al menos ya no perdemos. Ahora remontamos partidos y nos lo empatan al final”.



Agregó que la situación mejorará con calma, “afortunadamente, tenemos unos directivos nuevos que quieren un proceso. Estamos diseñando y dialogando para buscar los jugadores que queremos para el próximo torneo. Los resultados no se han dado, pero ellos entendieron lo que se dijo el primer día. Yo conozco bien el fondo y la raíz para que esto mejore económica y deportivamente, pero no haciendo favores de poner al amigo a jugar. La idea es que los mayorcitos sean la imagen de los jóvenes que vamos a empezar a proyectar. Queremos competir a un nivel alto para llegar a finales”.