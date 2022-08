Teo Gutiérrez: brutal patada y expulsión que condena el hincha de Cali

Las cosas para el Cali no marchan de la mejor manera. Un campeonato con cambio de entrenador a bordo, sin rumbo y quedándose en el fondo de la tabla. Pese a la llegada de Mayer Candelo, que ha tratado de darle un giro a la situación, no ha sido suficiente para que los azucareros despeguen en Liga.



No pudo ser peor en el partido contra Unión Magdalena, empezaron perdiendo. Minutos más tarde, Teófilo Gutiérrez vería la tarjeta roja, luego de una fuerte entrada sobre Ricardo Márquez. De entrada, el central no sancionó la infracción.



Así no Teófilo. Un equipo como @AsoDeporCali en crisis, desesperado por salir de una dura situación, y el jugador más de experimentado se hace expulsar ingenuamente. Esto no tiene excusas de nada. pic.twitter.com/rGLHnKhyzy — Francisco Henao Bolí (@FranciscoHenao) August 30, 2022

Con el juego parado, el VAR llamó al central, para que revisara la acción. La patada del capitán del Cali fue en un punto de contacto alto, con fuerza, por lo que no dudó en mostrar la roja directa. Pese a esto, los azucareros lograron empatar el compromiso minutos después.