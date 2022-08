Marlon Torres, con la mente en Bucaramanga y el clásico caleño

América de Cali se prepara para visitar este miércoles al Atlético Bucaramanga, por el juego aplazado de la tercera jornada del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor. Buscando consolidarse en el grupo de los 8 antes de afrontar el clásico vallecaucano contra el Deportivo Cali.

Uno de los jugadores destacados en el partido anterior contra Once Caldas, fue el defensor Marlon Torres, quien habló para el programa ‘El Súper Combo del Deporte’ sobre el balance del equipo y el personal en este compromiso.



“Bastante contento por el rendimiento que ha estado teniendo el equipo y con los compañeros que lo están disfrutando también. Cuando se puede aportar se hace y obviamente siempre estaré al servicio de todos mis compañeros, cuerpo técnico y la institución para dar lo mejor de mí”.



Habló sobre su mejoría física en los últimos meses: “cuando salimos a vacaciones me comprometí a seguir entrenado, hablé con el preparador Felipe, tuve una gran pretemporada con él, en la parte física he estado muy bien con una muy buena alimentación. Espero que sigamos en esa senda e ir mejorando mucho más para estar en el alto nivel del equipo”.



Complementó: “estamos tratando de defendernos más con la pelota, por ahí hacemos las salidas mucho mejor. Hemos trabajado eso y vamos teniendo la idea de salir mejor con el balón”.



Se refirió sobre las sensaciones que dejó el resultado y que ya piensan en Bucaramanga: “hicimos muchos méritos para ganar, así es el fútbol. No es el que mejor juegue o el que más llegue sino el que sea más contundente. Ellos también por ahí tuvieron unas dónde erraron, pero teníamos que traernos ese punto para Cali. Vinimos con un poco de sabor a derrota, porque teníamos la victoria muy cerca y esperamos en Bucaramanga conseguir los tres puntos”.



Al final fue interrogado sobre el clásico y el nivel de los dos equipos, respondiendo que “primero es lo primero, en dos día como dije tenemos a Bucaramanga, debemos jugar ese partido y el clásico ya se jugará en su momento. Es un plus muy aparte de los otros partidos, ya sea que si van bien o mal, el clásico es otro momento que te cambia de ánimo, ya sea para bien o mal”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15