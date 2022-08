DIM vs América y más cambios en fecha 11 de Liga Betplay: reprográmese

La Dimayor informó este lunes varios cambios en la jornada 11 de la Liga Betplay II-2022, que se disputará después de la jornada de clásicos (entre el viernes 9 y lunes 12 de septiembre).



El partido de Junior-Pereira y el duelo de la fecha entre Independiente Medellín y América de Cali, que inicialmente se jugarían el domingo 11 de septiembre, se reprogramaron para un día antes. En su lugar se disputarán Jaguares-Nacional y Equidad-Envigado, que habían sido programados para el sábado.

Así fueron los cambios en la fecha 11



Sábado, 10 de septiembre



Junior FC vs Deportivo Pereira

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Domingo, 11 de septiembre



Jaguares FC vs Atlético Nacional

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+



La Equidad vs Envigado FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win+