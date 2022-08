¡Millonarios vs América! Un clásico más que atractivo en la fecha 14

Paulatinamente, las fechas van sumando en la Liga BetPlay en su segundo semestre y a su vez, se van definiendo aspectos del torneo con miras al descenso y a los ocho clasificados. Dos tablas generales más que importantes para las ambiciones de los 20 clubes del Fútbol Profesional Colombiano.

El jueves 26 de agosto, la DIMAYOR decidió lanzar los horarios oficiales de las jornadas 11, 12, 13 y 14 de la máxima categoría. Un partido que llama la atención como lo es el clásico entre Millonarios vs América de Cali, y Deportivo Cali contra La Equidad, que siempre termina siendo un juego atrayente.

Esta es la programación de la fecha 14:

Sábado 24 de septiembre



Atlético Bucaramanga vs Once Caldas

Hora: 2:00 P.M.

Estadio: Alfonso López

TV: Win+



Millonarios FC vs América de Cali

Hora: 4:30 P.M.

Estadio: El Campín

TV: Win+



Deportivo Cali vs La Equidad

Hora: 8:30 P.M.

Estadio: Deportivo Cali

TV: Win+



Domingo 25 de septiembre



Envigado vs Independiente Medellín

Hora: 2:00 P.M.

Estadio: Polideportivo Sur

TV: Win/Win+



Unión Magdalena vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:05 P.M.

Estadio: Sierra Nevada

TV: Win+



Alianza Petrolera vs Junior

Hora: 6:10 P.M.

Estadio: Daniel Villa Zapata

TV: Win+



Deportes Tolima vs Deportivo Pereira

Hora: 8:15 P.M.

Estadio: Manuel Murillo Toro

TV: Win/Win+



Lunes 26 de septiembre



Jaguares de Córdoba vs Águilas Doradas

Hora: 6:00 P.M.

Estadio: Jaraguay

TV: Win/Win+



Atlético Nacional vs Patriotas de Boyacá

Hora: 8:05 P.M.

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win+



Martes 27 de septiembre



Deportivo Pasto vs Cortuluá

Hora: 7:00 P.M.

Estadio: Departamental Libertad

TV: Win/Win+