¡Para alquilar balcón! Fecha 13 cargada de partidazos en Liga BetPlay

La DIMAYOR definió las fechas 11, 12, 13 y 14 en la que habrá partidazos y poco a poco se empezará a definir los ocho clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2022 en su segundo semestre. Específicamente, la decimotercera jornada llega cargada de grandes partidos y de expectativas.

América vs Deportes Tolima, Junior vs Millonarios y Santa Fe vs Atlético Nacional son los partidos más atractivos en la jornada 13. Pero a su vez, habrá un juego entre Alianza Petrolera y Unión Magdalena que tiene su picante por la tabla de abajo. El descenso apura a los afectados.

Esta es la programación de la jornada 13:

Martes 20 de septiembre:



Jaguares de Córdoba vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 P.M.

Estadio: Jaraguay

TV: Win/ Win +



Once Caldas vs Envigado FC

Hora: 8:05 P.M.

Estadio: Palogrande

TV: Win +



Miércoles 21 de septiembre



Cortuluá vs Deportivo Cali

Hora: 2:00 P.M.

Estadio: Doce de Octubre

TV: Win/Win +



La Equidad vs Deportivo Pasto

Hora: 4:05 P.M.

Estadio: Metropolitano de Techo

TV: Win/Win +



América de Cali vs Deportes Tolima

Hora: 6:10 P.M.

Estadio: Pascual Guerrero

TV: Win+



Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 8:15 P.M.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

TV: Win+



Jueves 22 de septiembre



Patriotas de Boyacá vs Alianza Petrolera

Hora: 2:00 P.M.

Estadio: La Independencia

TV: Win/Win+



Águilas Doradas vs Unión Magdalena

Hora: 4:05 P.M.

Estadio: Alberto Grisales

TV: Win/Win+



Independiente Medellín vs Deportivo Pereira

Hora: 6:10 P.M.

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win+



Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 P.M.

Estadio: El Campín

TV: Win+