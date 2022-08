¿Hasta cuándo, Teófilo Gutiérrez? Ya son 25 expulsiones y contando...

Le puede pasar a un jugador joven, que sufre la presión de un equipo que es colero de la Liga Betplay, que no encuentra el rumbo, que ve cómo se le escapan los puntos y no logra ganar con nuevo DT... son pecados de juventud. ¿Pero que un veterano sea el gran dolor de cabeza por cuenta de sus reacciones infantiles?

Lo de Teófilo Gutiérrez es inexcusable. Un jugador de 37 años, que debería ser el faro, la voz cantante cuando la crisis apremia, no puede convertirse en una roja ambulante y en una preocupación más que una solución.



Lo está sufriendo Deportivo Cali, que por cuarta vez lo ha visto salir expulsado por una reacción propia de un principiante y no de un hombre con su experiencia.



Teo, que ya había sido expulsado en el presente campeonato, vio la tarjeta roja directa por una fuerte infracción sobre Ricardo ‘Caballo’ Márquez que el VAR dejó en evidencia. Inexcusable. Aunque no tanto como su cifra total de expulsiones: ¡ya lleva 25!



Teófilo fue expulsado 12 veces en Atlético Junior, 4 en Racing de Argentina, 2 en Rosario Central, una en Trabzonspor de Turquía, en River Plate y en Selección Colombia. Sumadas las 4 del Cali, la situación es clara: a su edad, con todos los partidos que totaliza, parece que no ha querido aprender nada...