Lo bueno, lo malo y lo feo de la novena jornada de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay está por llegar a la mitad del todos contra todos, con varios clubes se perfilan para ser parte del selecto grupo de los ocho clasificados, otros, peleando por ese ingreso hasta las últimas jornadas y algunos, ya pensando en lo que será el 2023, pues las cuentas no les favorecen, pese a tener chances y el fútbol no alcanza.



Aun con partidos pendientes, de los duelos aplazados en las primeras fechas, los clubes esperan ponerse al día en las siguientes fechas, donde sumar puntos será vital, no solo para ponerse al día con el calendario, sino para saber con cuánto cuentan y qué les hace falta, para ser candidatos a llegar a los cuadrangulares semifinales.



Este es el balance de la novena fecha de la Liga BetPlay



Lo bueno

Millonarios sigue líder y mostrando buen fútbol: los embajadores lograron el triunfo contra Cortuluá. Goleada de visita y con variantes en cancha. Los de Gamero fueron contundentes, con buenas virtudes en la zona de ataque. 21 unidades en nueve jornadas les permite empezar a clarificar el paso a semifinales, para rotar y dar descanso a los titulares.



Santa Fe, en medio de las dudas, en lo más alto de la Liga: el tanto de los cardenales, en los minutos finales, les permitió llegar a 15 unidades, terminando la jornada en la tercera casilla, luego del empate del Unión Magdalena. Es un equipo que sigue en construcción, pero, con la convicción en el trabajo de Alfredo Arias.



Junior y Nacional, en medio de la irregularidad, se mantienen en la lucha: el inicio de ambas escuadras en la Liga no ha sido el mejor. Los técnicos han sido fuertemente criticados por las decisiones y el estilo de juego mostrado en cancha.



Sin embargo, las victorias contra Tolima y Bucaramanga, respectivamente, calmaron un poco los ánimos. La fecha de clásicos será crucial para despuntar o lo contrario, seguir en el ojo de los hinchas, que no están contentos con el rendimiento mostrado. Premiar la irregularidad o no, son clubes que están obligados, por sus nóminas, a estar siempre en los lugares de privilegio.



Lo malo

Tolima, un proceso que llegó a un bache deportivo: al cuadro de Hernán Torres no se le dan las cosas en este semestre. Pese a tener un plantel lleno de alternativas, con opciones de juego versátil y con partidos llamativos, los errores persisten y cuestan puntos vitales. Contra Junior empezó ganando y generó chances claras.



Casilla 17 con apenas siete unidades en los nueve duelos disputados. Las alarmas se prenden y se habla de complicaciones en el plantel, pues tan solo han logrado una victoria en todo el certamen.



Medellín, sin respuesta con David González: derrota dolorosa del DIM contra Águilas, que se metió en la pelea por los ocho clasificados. El cuadro poderoso no goza de su mejor fútbol, pese a tener buenas alternativas para disponer de un juego vistoso y lleno de talento en la zona medular.



Lo feo

Deportivo Cali, en el fondo y sin ganar: los azucareros no han ganado un solo compromiso en lo que va del semestre. Desde la llegada de Mayer Candelo, la suerte no ha estado de su lado, pues los tres puntos se volvieron a escapar en los minutos finales. El empate contra Unión Magdalena dejó un sinsabor, especialmente por el contexto que tuvo el duelo.



La expulsión de Teófilo Gutiérrez tiene un capítulo aparte, el capitán dejó al equipo con 10 jugadores en el primer tiempo, cambiando el panorama. Será baja sensible para el clásico contra América en el Pascual Guerrero.