¿Apostar o no por técnicos jóvenes en Liga? Debate: hablan los que son

El debate está servido: Deportivo Cali e Independiente Medellín apostar por entrenadores jóvenes como Mayer Candelo y David González y, aunque ambos llegaron con rótulo de ídolos a sus exequipos, los resultados no los respaldan todavía y la afición y la crítica empiezan a perder la paciencia. ¿Qué hacer? Invitamos a entrenadores de todos los rangos de edad, unos con más experiencia que otros pero todos conocedores de la situación que viven los novatos del torneo, para entender un poco su perspectiva y llegar a un modelo de acción que no sacrifique lo bueno que pueda llegar a ser por lo malo que parece hoy.

Preguntas de FUTBOLRED:



1. ¿Por qué cree que hay tanta presión sobre los entrenadores jóvenes de la Liga, a quienes la afición les exige a veces más que a los veteranos y los directivos les pierden tan pronto la confianza?



2- ¿Cuál cree que es el camino que se debe recorrer para lograr que toda esa experiencia que ganan como jugadores se traslade a la cancha como entrenadores? Es decir, ¿cómo evitar esa crítica tan usual de que algunos se acuestan jugadores y se levantan técnicos?



3. Ser ídolo es garantía o carta de presentación suficiente para tener una oportunidad como técnico?



4. ¿Cómo manejar las crisis de resultados de los técnicos jóvenes?

Óscar Pareja

Director técnico del Orlando City, exTijuana, Dallas, Colorado





1. Todos los entrenadores alguna vez fuimos inexpertos, hasta el mejor del mundo. Lo primero es entender que se necesita prepararse bien para reducir el riesgo, la mejor manera de reducirlo pero no eliminarlo, porque a los más experimentados también les va mal, es saber cómo hacer la transición, cómo canalizar la información que tiene en la cabeza para transmitirla a los jugadores. Esa tarea no es fácil.

Todos los futbolistas en algún momento serán entrenadores inexpertos, hay que tomarse el tiempo para tener la pedagogía suficiente a la hora de transmitir el mensaje. En Colombia hay algunas opciones para prepararse (hay licencia Pro) pero falta apoyo para que no se solo estudios de meses y se queden por fuera los estudios particulares para formar entrenadores.



2. ​Hay que estar alrededor de gente que haya tenido experiencia, convivir con ello, aprender en terreno, canalizar las propias formas y en ese punto no hace diferencia si se empieza por la B o por otro equipo. Es otra manera de reducir el riesgo pero no garantiza éxito o fracaso, es fútbol.

Después, dirigir en el exterior es muy difícil por la parte cultural, a veces incluso el lenguaje, pero hace crecer mucho, manejar gente de otros lugares, atreverse a ir y lanzarse al reto donde el riesgo de que no te vaya bien puede ser más alto pero lo mejor es llegar conociendo la cultura y la manera como se manejan las ligas. Pero el entrenador colombiano tiene una reputación muy alta.



3. ​Los colombianos tenemos como característica que nos damos muy duro entre nosotros. Por fuera los he visto como se defienden y se ayudan entre ellos, nosotros nos 'aporriamos' constantemente y valoramos mucho lo de afuera. Tal vez a otra generación le tocará corregir eso. Hay que ser más pacientes y creer más en los técnicos colombianos.



4. Mi recomendación es que hay que tener paciencia porque son jóvenes, con muchos valores e información y eso es difícil de conseguir, cualquier proceso, aún con técnicos de 30 años dirigiendo, también les sale mal. Contratar a un entrenado joven es apostar a un proceso, pero si tenemos ese afán de cambiar por un resultado negativo se vuelve un círculo vicioso. Son valientes, tienen calidad, jugaron años y saben y conocen los camerinos, hay que saber esperar, pasa en todas partes del mundo.

Hay que tener tranquilidad y esperar a que los equipos puedan encontrar su rumbo, el Cali por ejemplo es un equipo grande de Colombia. Puede ser colero pero es lo que pasa con los torneo cortos. En Inglaterra el United hace dos fechas era último pero ganó y nadie pensaba si era último, todo sabían que era el United. Hay que seguir el plan, no solo el entrenador joven. Los directivos que contratan a técnicos jóvenes conocen el riesgo de entrada y saben que deben ser pacientes.

​Dayron Pérez

Director técnico de Atlético Chiriquí, Panamá





1. Veo que no es correcto en análisis de unos y otros, a veces nos preguntamos si es con barba y canas y otra fecha anterior de nacimiento en la cédula para ser evaluados. A veces nos menosprecian por no llevar mucho tiempo de experiencia como entrenadores. Tuvimos una experiencia amplia como jugadores en esta camada de técnicos que estamos surgiendo, pero he notado injusta la crítica a los proyectos de cada uno, más allá de los resultados. Los análisis deben ser integrales, el resultado, el desarrollo, el modelo de juego, y de esa manera sacar las conclusiones correctas. Pero con nosotros no tienen esa paciencia, son muchos factores los que pesan y mucho tiempo para que esos proyectos den resultado.

Si vamos al pasado y analizamos a los técnicos que hoy tienen amplio recorrido, ellos también empezaron así. Muy poquitos al entrar a la profesión logran objetivos tan rápido. Personalmente, en mis 70 partidos que llevo dirigidos, los logros han sido más que positivos pero nadie lo habla porque no tenemos la prensa y otras cosas que sí tienen otros. Lo de Mayer, hay que mirar el historial de cada uno, qué hacemos para tener la posibilidad de sacar adelante un proyecto. Hay que prepararnos, capacitarnos y evolucionar, tenemos la ventaja en la parte práctica pero hay que completarlo con estudios. Eso lo hacemos muchos y a veces nos juzgan sin saber, se hacen comentarios que no son objetivos.

​

2. Considero que debe haber un recorrido, adquirir experiencia para enfrentar los retos profesionales. Yo tuve cuatro años en divisiones inferiores tratando de plasmar y hacer realidad un estilo de lo que uno cree que es el camino correcto, es lo mínimo. Después hay que ver entrenador por entrenador quienes complementaron esa experiencia como jugadores con la de formación de divisiones inferiores, de menores, eso hay que hacerlo para llegar mucho más completos a asumir los retos, que son de tanta exigencia. En Colombia la Federación ha avanzado con las licencias y las alianzas hay universidades como la Sergio Arboleda, San Buenaventura, la de Antioquia que nos ha ayudado a mejorar los conceptos académicos, los principios y todo lo que se maneja en el juego.



3. Ser ídolo es un valor agregado y un porcentaje de tener más credibilidad en el paso de jugador a entrenador, eso indudablemente pesa, ayuda significativamente pero ahí también es una responsabilidad más grande porque obliga a prepararse y no ser inferior a la expectativa, a tratar de devolver ese cariño de los hinchas y la expectativa de querer darles alegrías y que las cosas salgan bien. Pero no es suficiente, lo único es prepararse.



4. Muchos directivos están buscando siempre mejorar el fútbol, es entender cuál es la direcciónq eu requieren al apostar por un entrenador si el proyecto es a corto o mediano plazo o si necesitan resultados inmediatos y decidir acorde a eso, o si son proyectos largos saber que requieren de tiempo y de trabajo.

Arturo Boyacá

ExDT de Santa Fe, Tolima, Quindío, Minervén (VEN), Academia, Unión, B. Chicó, Equidad y Patriotas







1. Presión existe en toda actividad deportiva competitiva, independiente de la formación , experiencia y edad del Entrenador. Especialmente en un fútbol resultadista cómo el nuestro, que no admite ni respeta procesos.



2. El perfil del Entrenador de fútbol , más allá de haber tenido una gran experiencia como jugador, requiere una formación académica y asi poder adquirir herramientas pedagógicas para responsabilizarse en el manejo de un equipo



Pregunta al margen: Los técnicos experimentados cómo usted, ¿cómo podrían competir con ese boom de técnicos más jóvenes o cómo podrían aportar a sus procesos?



Este boom no es propiamente nuestro. Este modelo es una mala copia de algunos países del cono sur, vale decir entrenadores jóvenes como Bataglia, Gago, Ibarra, Tévez. El tema no es de competencia, sino de decisiones de los directivos que respondan al proyecto que ellos consideren conveniente.