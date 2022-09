¡No es la manera! Eder Castañeda genera revuelo por clásico caleño

Falta muy poco para que la pasión del balompié colombiano se tome el fin de semana completo por la atractiva jornada de clásicos. Grandes cosas están en juego en cada uno de los partidos, y uno que llama mucho la atención es el clásico caleño que tendrá lugar el domingo 4 de septiembre a las 8:15. Siempre es picante este tipo de encuentro entre acérrimos rivales, pero este tiene su historia.

Ambos elencos quieren sumar de a tres, pero con realidades completamente distintas. América, que decorará el clásico en el Pascual Guerrero venció al Atlético Bucaramanga y ya es cuarto en el torneo. Mientras que el Deportivo Cali no pasa de los empates, y sigue en el fondo de la tabla. Un desliz, hundiría cada vez más a los azucareros y a Mayer Candelo.



Con tantas cosas en juego, y con un clásico más que picante y atractivo, aparecen exjugadores que salen a calentar aún más el ambiente del partido. Un América de Cali contra un Deportivo Cali en el que aparece Eder Castañeda como el principal actor clave en aumentarle el fuego al encuentro nocturno del domingo.



El exdefensor central cucuteño e hincha del América de Cali utilizó sus redes sociales para incendiar y calentar el América vs Deportivo Cali. Los hinchas de los dos clubes caleños no apoyaron el video. En una época en donde debe primar la paz en los escenarios deportivos, en especial en este tipo de partidos, Eder Castañeda subió a Twitter un video de un duro choque entre él y Nicolás Benedetti en una disputa del balón acompañado de las siguientes palabras, "se viene el clásico y toca a muerte", una frase que no gustó para nada en ninguna de las dos hinchadas.