Guimaraes sobre el clásico ante Deportivo Cali: 'será durísimo'

América de Cali concluyó su penúltimo entrenamiento de preparación de una nueva versión del clásico vallecaucano contra el Deportivo Cali, que se disputará en la noche del domingo en el estadio Pascual Guerrero. Este viernes el técnico Alexandre Guimaraes, habló de la sensación previa a este importante duelo.

“Todos nos sentimos muy esperanzados de seguir con la racha que tenemos. El equipo ha ido mostrando una evolución que es unánime, pero cada partido es una prueba más; por eso sabemos que el juego como tal, debemos jugarlo muy bien, dentro de nuestras características con el fin de conseguir la victoria”.



Recalcó que no se van a confiar por el nivel del Cali: “sería un error de parte nuestra, en pensar que esa diferencia antes de jugar el partido pueda incidir. Sabemos lo que es jugar un clásico y lo que pueden hacer de tener mucha más confianza. Nosotros por lo menos estamos claros que son tres puntos y que pueden ser mucho más que tres, pero al mismo tiempo reconocemos que será un juego durísimo”.



Seguirán con la misma idea: “debemos jugar nuestro juego, no salir de esta idea que nosotros estamos teniendo, esperando con que jugadores piensa disputar el partido y a partir de eso, nosotros ver las reacciones durante el juego, pero la nuestra es seguir en lo que estamos haciendo”.



Fue interrogado sobre si América es favorito, a lo que dijo que “el favoritismo en estos partidos uno lo debe mostrar en la cancha; nosotros es innegable que por nuestra posición podíamos caer en esa tentación y no vamos a caer. Está clarísimo que cada partido lo debemos asumir y jugar como lo hemos hecho hasta ahora, con mucha convicción, solidaridad, esfuerzo, aprovechando las ocasiones que el rival nos pueda permitir”.



Le agradeció nuevamente a la hinchada, donde ya están muy cerca de agotar la boletería: “es el agradecimiento, porque el estadio otra vez se teñirá de rojo, producto de esa credibilidad que la hinchada está teniendo para todo lo que se está haciendo acá. Eso para nosotros nos pone muy contentos”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15