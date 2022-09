Germán Mera sobre el clásico caleño: 'debemos ocuparnos en lo nuestro'

Deportivo Cali empieza a consolidar los últimos detalles de la preparación del clásico vallecaucano, donde visitan al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero en la noche del domingo. Sobre este compromiso, el defensor central Germán Mera, habló de cómo está el equipo en la preparación.



“Se trabaja de todo un poco, es diferente y depende el rival al que se va a enfrentar. Nos hemos encontrado con desconcentraciones, errores individuales que nos han costado puntos, partidos para estar hoy en la situación en la que estamos, pero siempre abiertos para trabajar y corregir”.

Destacó el regreso de Guillermo Burdisso a la titular: “sabemos la trayectoria y experiencia que brinda Burdisso, que tiene muchos partidos encima. Se da muy bien el regreso de él, que esté disponible para ayudar, sumar en este momento, esperamos poder estar sólidos y sacar el arco en cero”.



Tienen en cuenta que ya no pueden dejar escapar más puntos: “somos conscientes que cada día el margen de error es menor, ahora tenemos que encontrar la senda de la victoria que nos permita escalar posiciones y estar en las posiciones que se merece estar el Deportivo Cali”.



Se pronunció sobre los delanteros del América: “sabemos de la gran calidad, experiencia de los movimientos de Adrián, pero en los últimos juegos él no pudo participar con su equipo. Ahora tienen un buen momento tanto Quintana como el muchacho Peña, pero más que preocuparnos por ellos, tenemos que ocuparnos en lo nuestro”.



Referenció el nivel del rival: “sabemos que el clásico no es un partido más, por lo menos de mi parte que soy canterano y con el ADN del Cali, sé que es y cómo afrontar este tipo de partidos. Ellos vienen haciendo las cosas bien obteniendo los resultados, ahora nosotros debemos ocuparnos en lo nuestro”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15