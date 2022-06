Nacional dice adiós: ‘no hay mejor manera de irse que siendo campeón’

Una de las salidas confirmadas en Atlético Nacional, es la de Felipe Aguilar. El zaguero antioqueño de 29 años viajará a Argentina para unirse a Lanús, club que lo tendrá en sus filas por un año a préstamo, procedente de Athletico Paranaense de Brasil, dueño de su ficha.



Tras disputar la final, este martes, Aguilar publicó en su cuenta de Instagram, un mensaje de agradecimiento a directivos, compañeros e hinchada sobre su segunda etapa con los verdolagas.



“Yo pienso que no hay mejor manera de despedirse del equipo de tus amores que siendo campeón. Hace un año llegaba con el anhelo y la ilusión de conseguir títulos con esta institución y así fue”, señaló.



Además, Felipe comentó que “quiero agradecer primero a Dios, al Presidente Emilio Gutiérrez, a Alejandro Restrepo, a Francisco Nájera y a la junta directiva de Atlético Nacional por brindarme la oportunidad de regresar nuevamente; así como al staff, jugadores y todo el personal que trabaja para el club. Cada vez que tuve la oportunidad de competir, di la vida por estos colores y no me ahorré el más mínimo esfuerzo y por eso me voy feliz, porque sé lo que es jugar para esta institución, en la cual me sentí siempre en casa”.



Finalmente, Aguilar les dedicó unas sentidas palabras a los fanáticos verdes. “Por último, pero no menos importante a toda la hinchada verdolaga por su apoyo, que lindo es sentirse querido y valorado, vibrar en la misma sintonía y ser coreado por la afición, de todo corazón un Dios les pague”.



En esta segunda etapa con Atlético Nacional, Felipe Aguilar disputó hasta el momento, 27 partidos oficiales: 22 de Liga, tres de Copa Colombia y dos de Copa Libertadores. Ocho títulos ostentan en su palmarés con los verdes: ganó dos Ligas, tres Copas Colombia, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8