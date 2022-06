Atlético Nacional, arrasador: más títulos, más hinchas y más taquilla

El título de Liga número 17 que logró Atlético Nacional, tras una victoria 4-3 contra Deportes Tolima en la final, no solo ha dejado claro que es el equipo más ganador de Colombia, con 31 coronas totales, sino que lidera en muchos otros frentes.

Un informe del diario económico La República especifica que el club verdolaga es una auténtica máquina de producir dividendos, pues tiene una base que todos los demás en la Liga envidiarían.



El nuevo campeón es el equipo con más hinchada en el país, con un total de 11 millones de aficionados, seguido por Millonarios, que contabiliza 9 millones, y por América de Cali, con 6,4 millones.

Pero no es solo eso pues los hinchas de Atlético Nacional llevan su pasión directamente al gasto en taquilla, otro rubro en el que son líderes absolutos.



En el 2022, según la fuente, el verde tuvo en total 293.290 seguidores en la cancha, un promedio de 29.329 por juego y un rendimiento del 63,80 por ciento. Su inmediato perseguidor no es Millonarios, pese a ser el segundo con más hinchada, sino su rival de patio, Independiente Medellín, cuyos números fueron admirables, a pesar de no llegar a la disputa del título: 212.179 hinchas totales en el año, 21.218 por juego y un 46,20 por ciento de rendimiento.



El top3 lo cierra América de Cali, que n i siquiera logró cupo en los cuadrangulares, con un total de 180.493 seguidores en lo que va de 2022, 18.049 asistentes por partido y un rendimiento de 49,70 por ciento.