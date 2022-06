Los 40 datos de los 40 torneos cortos disputados en Colombia

La Liga BetPlay ya cerró su primer semestre, con un nuevo campeón en Colombia. Atlético Nacional se coronó en Ibagué, llegando a su estrella 17 en el país. Los formatos de campeonato han sido criticados, donde no se premia siempre al que mejor juega, sino al que mejor ritmo llega en las instancias finales.



Los torneos cortos se empezaron a implementar desde el 2002, dejando dos campeones por año. Con el certamen que culminó en el Manuel Murillo Toro, se completaron un total de 40 torneos.



Estos son los 40 datos, de los ya 20 años en el fútbol profesional colombiano, disputándose bajo este formato.



1. Atlético Nacional completó su décimo título bajo el formato de los torneos cortos, siendo el primero en el 2005-I



2. Desde 2019-II, ningún equipo que terminó la llave como local, se quedó con el título.



3. De los 40 torneos disputados, 18 equipos se han coronado campeones definiendo el partido decisivo de visitantes.



4. Junior es el equipo que más finales ha perdido en torneos cortos: 6 (2003-I, 2009-I, 2014-I, 2015-II, 2016-I y 2019-II).



5. 10 finales de Liga se han decidido desde los tiros del punto penalti. (2003-I, 2004-II, 2008-I, 2011-I, 2011-II, 2012-II, 2014-I, 2015-II, 2018-I y 2019-I).



6. Deportivo Cali tiene el récord de más goles anotados en la fase del todos contra todos, con 44 tantos en el a 2002-I, finalizando con 55 anotaciones en las fases finales.



7. Deportivo Pasto tiene el récord de más goles recibidos en una fase de todos contra todos. Fueron 44 anotaciones en su portería, en el 2015-I.



8. Atlético Nacional tiene el récord de más puntos alcanzados en los torneos cortos. En el 2017-I logró 49 unidades, con 15 victorias, cuatro empates y una derrota.



9. Cuatro equipos han clasificado a finales con apenas 25 unidades: Junior (2003-II), Quindío (2008-I), América (2011-II) y Pasto (2012-II).



10. Boyacá Chicó venció al Tolima 7 a 2, en abril del 2008. Siendo el partido con más goles en los torneos cortos.



11. 19 goles se han anotado en los últimos 10 minutos de las finales de vuelta.



12. Once Caldas vs Junior y Nacional vs Junior han sido las finales más repetidas en torneos cortos, cada una con tres definiciones.



13. Nacional vs Junior en el 2004-II, protagonizaron la final con más tantos anotados en ambos partidos, para un total de 10 (3-0 en la ida y 5-2 en la vuelta).



14. Solo siete equipos han logrado emparejar la serie de la final y/o remontar, para quedarse con la corona (Junior 2010-I, Once Caldas 2010-II, Nacional 2011-I, 2014-I, 2015-II, 2017-I y Tolima en 2018-I)



15. De las 40 finales disputadas, ninguna terminó empatada a ceros, al final de los 180 minutos reglamentarios.



16. En los 40 torneos cortos, se han disputado un total de 7912 compromisos.



17. Se han anotado un total de 18.715 goles.



18. El equipo que terminó primero, solo en 13 oportunidades llegaron a la final.



19. Atlético Nacional es el equipo con más clasificaciones a cuadrangulares/play offs, con un total de 32 participaciones.



20. Santa Fe y Millonarios rompieron una racha de 37 años y 24 años sin ser campeones en el 2012.



21. Atlético Nacional es el único equipo que ha logrado disputar tres finales consecutivas, coronándose tricampeón.



22. Germán Ezequiel Cano tiene el récord de más goles anotados en un torneo corto, con 21 anotaciones en el 2019-I.



23. Dayro Moreno se ha coronado como botín de oro en siete ocasiones.



24. El campeonato del 2020 fue el torneo con más anotaciones, anotándose un total de 563 goles.



25. La Liga 2021-I fue el certamen con menos tantos marcados, con 405 goles.



26. Juan Carlos Osorio es el técnico más ganador en los torneos cortos. Cuatro ligas conquistadas. Una con Once Caldas (2020-II) y tres con Nacional (2013-I, 2013-II y 2014-I).



27. Nacional, Junior y América han conquistado el bicampeonato en los torneos cortos.



28. Atlético Nacional tiene el récord de más puntos conseguidos en cuadrangulares (16 pts).



29. Junior, en el 2009-I, clasificó con nueve unidades al cuadrangular, siendo el menor puntaje para llegar a esta fase.



30. De los 40 torneos, 26 campeonatos se disputaron bajo el formato de cuadrangulares.



31. De los 40 torneos, 14 se disputaron bajo el formato de play offs/llaves de ida y vuelta.



32. Medellín es la ciudad que más vueltas olímpicas ha presenciado, con un total de 16.



33. Siete técnicos extranjeros se han coronado campeones en Liga.



34. 9 técnicos se coronaron campeones, luego de tomar al equipo en medio del torneo (Víctor Luna 2002-II, Pedro Sarmiento 2004-I y 2005-II, José Eugenio Hernández 2011-II, Julio Comesaña 2019-I, Alexandre Guimaraes 2019-II, Juan Cruz Real 2020, Rafael Dudamel 2021-II y Hernán Darío Herrera 2022-I.



35. Alianza Petrolera es el equipo que menos puntos ha conseguido en la fase del todos contra todos. Apenas seis unidades en el 2021-I.



36. Deportivo Cali realizó la peor campaña de un campeón defensor. En el 2022-I terminó en la casilla 19 con apenas 18 unidades.



37. Atlético Nacional ha disputado un total de 14 finales en los torneos cortos.



38. Seis equipos han sumado tan solo un punto en sus participaciones en cuadrangulares.



39. Nacional, Junior y Medellín han perdido dos finales consecutivas en torneos cortos.



40. Equidad, Cúcuta y Pasto son los equipos que ascendieron y el mismo año disputaron una final de Liga.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

@seracoca_95