Si hubo error arbitral, ¿puede Tolima demandar final contra Nacional?

La polémica se armó tarde, pero finalmente se armó: la jugada que marcó la final Deportes Tolima vs Atlético Nacional estuvo viciada por un error arbitral.

El penalti que cobra Daniel Cataño, que no solo le ataja Kevin Mier sino que provoca la falta para expulsión del cobrador, pudo tener otro desenlace distinto si el árbitro, Andrés Rojas, se percata de un hecho fuera del reglamento.



Tal como explicó el analista José Borda en FUTBOLRED, el cobro debió repetirse por adelantamiento de un hombre de Nacional y uno del Tolima.

El asunto es que el error se descubrió 24 horas después de la final, que en ese momento nadie notó la anormalidad, empezando por el juez y que el título acabó en manos de un Nacional que marcó un gol agónico para el 4-3 global, cuando ya asomaba la definición por penaltis.



Sin embargo, queda la duda: ¿podría Tolima demandar y pedir los tres puntos por esa equivocación que lo perjudicó?



La respuesta es clara: NO. ¿Por qué? Tal como explica el abogado Andrés Charria, "los errores arbitrales no son susceptibles de enmienda, salvo tal vez que fuera un error provocado por el VAR, que no es el caso".



En su opinión, resarcir al Tolima implicaría "reanudar el partido desde el cobro del penalti y eso ya, simplemente, no es posible". Tal como había asegurado antes el analista Borda, la única opción que le queda al Tolima es elevar una queja ante la comisión arbitral por el mal trabajo de Rojas... y por supuesto, empezar a trabajar desde ahora para la revancha en la Liga II 2022.