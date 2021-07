Remontada a punta de golazos: gran victoria del Quindío sobre Águilas

Este viernes comenzó la tercera jornada de la Liga BetPlay 2021-II. Deportes Quindío, que viene de mostrar muy buenos rendimientos, recibió en el Centenario de Armenia a las Águilas Doradas.

La primera mitad estuvo plagada de emociones. Entretenido partido del viernes en la noche. La primera opción clara llegó recién a los seis minutos, situación que contó con una excelente intervención del VAR.



Jader Andrés Quiñónes ganó a punta de velocidad y potencia por sector derecho, dejó a un par de rivales en el camino, mandó un centro atrás al llegar a la línea final y Luis Carabalí anotó con el arco a su disposición. De inmediato, desde el VAR llamaron al juez Hinestroza y le avisaron que el balón traspasó la línea final. Es decir, acción de gol anulada de forma correcta.



Cuatro minutos más adelante (10'), la visita pegó. Facundo Ospitaleche hizo efectivo un saque de esquina que no pudo rechazar Luis Estacio, Jhon Fredy Salazar capturó el rebote, sin dejarla caer remató de volea y la bola se fue por debajo del arquero local.



Ahora bien, el gol fue un bálsamo para los cuyabros. El marcador en contra los obligó a salir decididos por el empate y Águilas no reaccionó.



A los 13 minutos, Luis Fabián Mina avisó con un potente tiro libre que se estrelló en el travesaño. Poco a poco llegaban las opciones y la igualdad parecía caer en cualquier momento.



Las tablas se firmarían al 29'. Mina, que insistió desde todos los frentes, casi hace caer las gradas del Centenario con un balazo desde 35 metros. El balón hizo un extraño en el airea y se clavó en el ángulo. De los mejores goles del año.



Y las anotaciones de gran factura no pararon. En tiempo añadido (45+1'), Carabalí se inventó una sensacional jugada colectiva en ataque: tiró doble pared con Jairo Borrero y Juan Mateo Garavito, y soltó un disparo ajustado que dejó sin opción al guardameta Juan David Valencia.

La segunda mitad empezó con la misma intensidad del cuadro local, pero las opciones claras escasearon. La idea del entrenador Oscar Héctor Quintabani era seguir de largo para evitar afugias sobre el final.



Águilas nunca pudo encontrar los resquicios para hacer daño y tan solo pudo apelar a contragolpes o balones aéreos. Nada le salía...



Al minuto 70 por poco lo sentencia el dueño de casa. Mauricio Cortés, recién ingresado, recibió al borde del área, pudo girarse con facilidad y soltó un remate cruzado a ras de césped, pero Valencia salvó. Más adelante, Alexis Serna quiso sorprender al golero con un remate al segundo palo y el balón pasó apenas afuera.



En los últimos 10', las opciones llegaron. Águilas por poco consigue el 2-2 con una volea de César Arias, mientras que Quindío casi sentencia con un remate lejano de Cortés que atajó con lo justo Valencia.



Finalmente no le alcanzó al cuadro antioqueño. Quindío sacó valiosos tres puntos en casa y alcanzó la cifra de los líderes con seis unidades.