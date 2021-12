Lo bueno, lo malo y lo feo en la tercera fecha de los cuadrangulares

Este fin de semana llegó a su fin la primera vuelta de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2021-II con los cuatro encuentros correspondientes a la tercera fecha.



Mientras que en el Grupo A Deportivo Cali pica en punta como el gran favorito a quedarse con el cupo a la final, en el B la lucha se apretó pues del primero al último hay solamente cuatro puntos.



Como es costumbre, en FUTBOLRED analizamos lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada.

Lo bueno

- Cali, imparable de la mano de Teo: el equipo de Rafael Dudamel continúa invicto y sacó una victoria importantísima en Palmaseca frente al favorito (Nacional). El rendimiento de Teófilo es para enmarcar.



- Tolima y Millonarios protagonizaron un partidazo: gratas impresiones dejó el duelo en Ibagué. Pasó de todo en casi 100 minutos de juego: goles de gran factura, errores, expulsiones, jugadas agónicas, penalti errado, uso del VAR, de todo.



- Buen promedio de gol: se anotaron un total de 13 goles en cuatro partidos jugados. promedio de más de tres por encuentro (3.25).

Lo malo

- Nacional, en crisis total: el verde suma siete encuentros consecutivos sin ganar y actualmente es colero del Grupo A con apenas dos unidades. Irreconocible lo de Alejandro Restrepo y los suyos.



- Junior no encuentra el rumbo: van tres empates consecutivos y el Cali le saca cada vez más ventaja. Su efectividad en ataque se ve desgastada por el flojo nivel defensivo.

​

​- Osorio no para de sufrir en América: el cuadro escarlata cayó sorpresivamente con el colero Alianza y quedó con suma presión de cara al duelo en casa. Los resultados ajenas lo mentienen en la lucha, pero el nivel de juego no da esperanza.

Lo feo

- Las expulsiones, el karma del FPC: en el todos contra todos hubo al menos una roja en casi todas las fechas y la cosa continúa en cuadrangulares- La primera jornada se mostraron dos, en lasegunda tan solo una y en esta fueron tres...



(Bonus track) - Penosa situación en el ascenso: el duelo que culminó con la victoria de Unión Magdalena sobre Llaneros generó una oleada de críticas en contra del fútbol colombiano. El ‘Fair Play’ y las buenas maneras se perdieron por completo, tanto así que tanto la Dimayor como la Federación, amparada por la Fifa, tomarán medidas. Es la oportunidad para sentar un precedente y no seguir siendo el hazmerreír.