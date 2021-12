Empate que pudo ser más: agridulce balance de Millonarios en Ibagué

Millonarios cerró la primera vuelta de los cuadrangulares con agridulce empate a uno en casa del Deportes Tolima. Los azules sufrían con uno menos desde la primera parte, pero terminaron a punto de quedarse con las tres unidades.



El conjunto embajador tuvo varios puntos positivos y negativos en Ibagué, razón por la que en FUTBOLRED le mostramos el análisis correspondiente.

A resaltar

- Fernando Uribe, en racha: el delantero de 33 años anotó nuevamente (va tres en cuadrangulares) y es el goleador del segundo semestre en Liga con 12 anotaciones. Ya superó su registro de la temporada anterior (11).



- Ruíz y Gómez, grandes figuras: el ex-Fortaleza se echó el equipo al hombro y mostró una personalidad extraordinaria, mientras que el canterano dio desequilibrio por la banda y protagonizó dos oportunidades de gol claras.



- Se sobrepuso a la adversidad: Millos duró una hora con un jugador menos en casa del campeón actual y casi no sufrió. Salvo los últimos minutos, el equipo lució sólido en defensa y agresivo en las contras.



- Buena mano de Gamero: el entrenador supo anular las virtudes del rival. Montó un equipo sólido y compacto tras la expulsión, el ingreso de Gómez dio aire al ataque y las últimas sustituciones permitieron quitarle ímpetu al Tolima. Lectura perfecta.

A mejorar

- Irresponsabilidad de Rodríguez: la expulsión de Emerson Rivaldo cambió por completo el desarrollo del encuentro. Cometió una dura entrada contra Miranda, a pesar de tener una amarilla encima. Viera por donde se le viera, era roja por doble amonestación o directa. Salida infantil y regresaría en el último partido.



- Los errores en el arco no cesan: Esteban Ruíz tuvo gran responsabilidad en el gol que terminó significando el empate rival. Sus buenas participaciones se fueron al traste con el error.



- Mojica desaprovechó su oportunidad: llamado a comandar las ideas del equipo ante la baja de Mackalister, el volante no pesó en lo absoluto, decepcionó. El equipo mejoró con su salida y la entrada del Gómez.



- Festival del desperdicio: más allá de la pena máxima perdida en el último minuto, Millonarios tuvo al menos otras tres oportunidades clarísimas (Uribe, Ruíz, Gómez) que no concretó y que a futuro le pueden costar caro.