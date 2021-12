Gamero defendió a Vargas y advirtió al Tolima para el duelo en Bogotá

Empate con sabor agridulce para Millonarios. A pesar de aguantar una hora con uno menos en casa del poderoso Deportes Tolima, los azules pudieron llevarse tres puntos vitales, pero Juan Pablo Vargas erró pena máxima en el último minuto.



Sobre lo ocurrido en el Manuel Murillo Toro, Alberto Gamero expresó en rueda de prensa los puntos altos de su equipo, defendió a Vargas tras lo ocurrido y se mostró ilusionado con lo que viene en la vuelta de los cuadrangulares.

Balance del encuentro - Quitarme el sombrero y felicitar mucho a mis jugadores. Orgulloso de ellos porque no es fácil jugarle al Tolima de local y con diez hombres por lo que tienen por las bandas, el juego directo, la pelota aérea. No es fácil. Los muchachos hicieron un trabajo táctico impresionante. No queríamos perder acá, queríamos llevarnos un buen resultado y lo conseguimos. Después del minuto 27 nos expulsan a Rodríguez, fue el momento en que más sufrimos. Para el segundo tiempo hicimos unas variantes y una estrategia en la que nos fue mejor y pusimos el partido mano a mano con un hombre menos. Me queda felicitar a mis jugadores y decir que enfrentamos a un gran rival.



Actitud del equipo ante la adversidad - Feliz con mis jugadores. De pronto el resultado por la última jugada pudo ser mejor, pero estoy contento porque enfrentamos a un equipo muy duro, físico y fuerte. Le jugamos mano a mano prácticamente en el segundo tiempo. Los últimos 10-15 minutos sufrimos porque el equipo se me puso muy atrás. Hicimos una variante estratégica con Uribe y sostuvimos el partido. Tolima en el segundo tiempo no tuvo claras, nosotros sí. Me voy tranquilo con el punto y porque nos queda un partido con ellos allá (Bogotá) para descontar en la tabla.



Respaldo a Juan Pablo Vargas - No pienso en los tres puntos porque no los tuvimos. Ya le explicamos a Vargas que el que cobra un penalti a estas alturas y en estas instancias lo puede meter o botar. Él tiene todo el respaldo de nosotros, no es el penalti es el partido que jugó el equipo. El penalti se puede meter o no, pero el partido que se jugó el equipo me dejó feliz y tranquilo. Es un grupo que quiere nuevamente una final, competir, mejorar en la tabla de reclasificación. Hoy con diez hombres pusimos el partido mano a mano, no se vio el hombre de más en Tolima y eso es de ellos porque son quienes corren, se mueven, piensan... Tuvimos un equipo tomando decisiones excelentes.



La ‘vuelta’ en Bogotá - Hubo un desgaste de ambos equipos, ellos por ganar de local y nosotros por lo mismo y defendernos. Veo este grupo entero, convencido de que sí podemos. Ahora es darle la mejor recuperación a los jugadores y pensar que tenemos tres partidos por delante para llegar a la final... Hasta el momento, el punto es bueno, falta ganar el jueves para que sirva.



Trabajo de los laterales - Ellos tuvieron la inteligencia de que cuando salieran tenían que perseguir los extremos. Para nadie es un secreto que Tolima juega a las transiciones, por los costados es rápido. El partido pasado (todos contra todos) nos hicieron dos goles de contra y me parece que hoy tuvieron un excelente partido de acuerdo a lo planificado. No le dimos espacio a los extremos de ellos y cuando lo tuvieron fue porque nos encararon. Unas veces ganamos, otras no, pero espacios largos no tuvieron. Planificamos que nuestros extremos tuvieran libertad para atacar, pero que mis laterales se dedicaran bien a marcar. Marcamos bien. El gol de ellos fue casi de mitad de cancha, pero generación de jugadas claras fueron más por equivocaciones nuestras al marcar. En el contexto fue un partido de ida y vuelta.