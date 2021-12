¡Quedó maltrecho! Pecados de América en caída ante Alianza: análisis

América de Cali quedó maltrecho en su aspiración de clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2021 tras caer 2-1 en Barrancabermeja frente a Alianza Petrolera este domingo, en el tercer partido del cuadrangular B.



Con 3 puntos de 9 posibles y a la espera del resultado entre Tolima y Millonarios, la situación se complicó para los dirigidos por Juan Carlos Osorio, que hicieron una lánguida presentación ante un rival que le sacó provecho a sus deficiencias defensivas.

Estos fueron los aspectos que enmarcaron la derrota escarlata:



La contención y la defensa, un dolor de cabeza: Alianza Petrolera penetró el área de Diego Novoa cada que quiso. Primero fueron los hombres de mitad de cancha que fueron pasivos y permitieron un largo tránsito de Leonardo Saldaña, con diagonal incluida, y tampoco presionaron en el primer gol de Estéfano Arango, y luego ni Mauricio Gómez ni Elvis Mosquera ajustaron la presión sobre Edwin Torres, quien anotó el tanto de la victoria.



Poca propuesta de ataque: Al igual que el local, América necesitaba los tres puntos, pero a diferencia de su rival propuso muy poco desde mitad de cancha.



Rendimientos individuales bajos: No fue una buena tarde para jugadores que habitualmente han sido importantes en el funcionamiento rojo. Empezando por Larry Angulo, que desde la primera línea de volantes casi siempre va a la ofensiva para acompañar a los delanteros, pero esta vez estuvo muy lejos de su mejor forma.



De igual forma, fue bajo el aporte de Jeison Lucumí, que no encontró el camino para el desequilibrio individual ni tampoco en los remates de media distancia.



Trataron de llevar la batuta de su equipo, pero no alcanzó: Joao Rodríguez fue el que más insistió por la izquierda para superar a la defensa aurinegra, al punto de que con su reclamo obligó a que Bismarks Santiago fuera a revisar el VAR y luego dar el tiro penalti que se convirtió en el único gol escarlata.



También para reconocer el trabajo de Adrián Ramos, que probó al menos en dos opciones de vencer a Chunga y encontró el premio con la ejecución de la pena máxima que dio la paridad parcial.



Las variantes no funcionaron: Así como ante Millonarios se le reconoció a Juan Carlos Osorio que acertó con los cambios, en este partido fue totalmente diferente. Rodrigo Ureña, Émerson Batalla, Carlos Sierra y Mauricio Gómez no aportaron el revulsivo que se requería para darle vuelta al marcador en contra.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarce